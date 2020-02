C’est un scénario qui se répète au fil des années. Lorsque deux équipes n’attaquent pas franchement, elles s’exposent à une défaite sans avoir vraiment joué. Et ça a été le cas des Verts cet après-midi à Metz. Alors que les hommes de Claude Puel dominaient légèrement en première période, pour ne pas dire de manière assez stérile – hormis une belle opportunité de Khazri à la suite d’une mauvaise sortie d’Oukidja, qui s’est bien repris en détournant la frappe du Tunisien non loin du point de penalty (40e) - une rencontre hachée par les fautes, ils ont encaissé l’ouverture du score sur la toute première occasion adverse : un long ballon d’Oukidja vers Habib Diallo dans l’axe à 30 mètres du but de Ruffier. L'avant-centre a dévié de la tête le ballon vers sa droite où Trauco, assez négligeant au niveau de son placement, a laissé Nguette le réceptionner et frapper du droit en croisant parfaitement (1-0, 44e). Un coup de poignard avant la pause.

Metz, d’une efficacité redoutable en seconde période

Claude Puel décidait alors de lancer Romain Hamouma à la place d’Abi et réclamait de l’agressivité vers le porteur du ballon en s’adressant notamment à ses attaquants. Les premières minutes de la seconde période débutèrent donc avec une domination des Verts et une double occasion pour Khazri puis M’Vila mais Oukidja se montrait solide. Metz tenait bon et « refaisait le coup » avec cette fois, Nguette au décalage et Habib Diallo à la finition du droit pour un 12e but en 22 matches de Ligue 1 cette saison. Ruffier est passé un peu au travers (2-0). Et comme si cela ne suffisait pas. Metz a terminé sa leçon de réalisme avec un nouveau but de Nguette de près dans l’axe, bien servi par Pajot et avec Diallo à l’origine. Les Verts se sont ensuite rués à l’attaque pour marquer des buts. Khazri (81e), Diony (87e), Bouanga (88e) ont tenté leur chance sans marquer. C’est finalement Hamouma qui a profité d’une ouverture de M’Vila pour sauver l’honneur en fin de rencontre (89e). Sixième défaite en huit matches pour Saint-Étienne qui va devoir absolument réagir face à l’OM en milieu de semaine prochaine, s’il ne veut pas lutter définitivement pour le maintien.