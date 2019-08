L'AS Monaco en grande difficulté, l'OM pas au mieux, Lille qui cède à Amiens... Saint-Etienne a manqué une opportunité de s'affirmer comme un candidat au podium en concédant le match nul contre Brest (1-1), ce dimanche, lors de la 2e journée de Ligue 1. Ghislain Printant avait pourtant reconduit la même équipe que celle qui s'était imposée le week-end dernier à Dijon (1-2), privilège d'un club qui a très vite (et très bien) mené son recrutement. Mais les Verts ont livré une prestation en demi-teinte sous le cagnard de Geoffroy-Guichard, pour leur première cette saison dans leur antre.

Les Stéphanois étaient menés au score à la pause, ce qui n'avait rien d'illogique. L'ASSE ne s'était montrée dangereuse que sur coups de pied arrêtés, délivrées par la patte gauche de Riyad Boudebouz sur la tête de Debuchy (10e), puis sur celle de Aholou (17e), pour une copie presque conforme du deuxième but de la semaine passée à Dijon. Brest a pris confiance au fil des minutes, et après une frappe de Grandsir sur le poteau (44e), et une parade de Ruffier sur une tête de Bain (45e), le promu breton a ouvert la marque au terme d'un très joli mouvement collectif, conclu par un centre de Mathias Autret pour Julien Faussurier (0-1, 45e+1).

Au retour des vestiaires, les Verts ont peiné à emballer la rencontre. Et alors que Wahbi Khazri s'est montré plutôt brouillon dans la surface de réparation, c'est la recrue Denis Bouanga qui en a profité pour se mettre en valeur. Après une frappe qui a frôlé le cadre (53e), et une occasion en or vendangée devant Larsonneur (77e), l'ancien Nîmois a été récompensé de ses efforts en profitant d'une erreur de Perraud, le latéral gauche brestois, pour égaliser (1-1, 83e), et offrir un point à son équipe.

"En première période, on était court physiquement, a expliqué Bouanga sur beIN SPORTS. En seconde période, on a montré autre chose. C'est ce qu'on veut voir toute la saison. Ce but-là sauve à peu près le match. Il faut continuer comme ça." Lors de la prochaine journée, "Sainté" a rendez-vous sur le terrain de Lille. Pour un premier test, déjà, entre deux équipes au projet ambitieux.