André Villas-Boas (Marseille) :

« Il aurait fallu marquer le premier but pour faire sortir Angers de son camp. Sinon, c'est une équipe pragmatique, qui ne sort pas. C'était un match où il fallait être efficace à la finition, et nous ne l'avons pas été. C'était un match tactique, il n'y avait pas beaucoup de spectacle pour les supporters. Je félicite mes joueurs pour les efforts fournis, et Angers pour avoir réussi à prendre un point chez nous.

Steve Mandanda (Marseille) :

« C'était le match auquel on s'attendait, face à un bloc très bas, très resserré. Nous n'avons pas réussi à nous trouver entre les lignes en première période, mais nous avons eu quelques situations dans le dos, même si elles n'ont pas été converties. C'est dommage, car nous aurions aimé distancer le troisième. On va néanmoins s'en contenter. »

Ludovic Butelle (Angers) :

« Prendre un point à Marseille est un bon résultat. Ils sont sur une série très impressionnante à domicile. Au niveau de la combativité et de l'état d'esprit, il n'y a rien à reprocher aux joueurs. Nous pouvions faire mieux techniquement, nous avons perdu quelques ballons bêtement face au pressing marseillais. Mais nous pouvons voyager sereinement avec une telle équipe. »



Source : Canal+