Ligue 1 : Le LOSC a foi en Turpin

Tout milieu a ses théories du complot. L'une des plus tenaces dans le football français concerne l'Olympique Lyonnais et les arbitres, particulièrement Clément Turpin. Jean-Michel Aulas s'est fréquemment défendu d'avoir une quelconque influence auprès de la LFP sur le choix des hommes en noir pour les rencontres de Ligue 1. Turpin, lui, a souvent dû gérer l'étiquette d'arbitre pro-OL, en raison de statistiques assez flatteuses pour les Rhodaniens lorsqu'il était au sifflet. Forcément, la nomination du plus célèbre arbitre français pour officier lors du probable dernier vrai choc de cette fin de saison de Ligue 1 entre Lyon et Lille dimanche, a fait grincer des dents.

Il y a généralement deux stratégies lorsqu'un dirigeant ou un entraîneur veut s'assurer que son équipe ne sera pas désavantagée. Pointer du doigt les erreurs passées de l'arbitre désigné et mettre la pression sur lui, ou jouer la carte de l'apaisement et de l'éloge pour flatter l'ego de l'individu. De passage sur RMC samedi, Gérard Lopez a opté pour la seconde. Le président du Losc n'a "aucun souci" avec cette désignation et a voulu éteindre tout scepticisme autour de l'impartialité de Clément Turpin, né à Oullins, à 7 kilomètres de Lyon, avant de vivre et officier dans la ligue de Bourgogne.

Un très grand arbitre Lopez

"Clément Turpin, je l’ai encore vu arbitrer en semaine en Ligue des champions (il était au sifflet de Juventus-Ajax en quarts de finale de Ligue des champions, NDLR). Je pense que c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur arbitre français aujourd’hui. Il arbitre des matches internationaux, il connait l’enjeu de ce genre de rencontres. Il sait que le match sera regardé de partout. [...] On ne va pas rentrer dans cette polémique. Pour moi, c'est un très grand arbitre. Il a énormément d’expérience et la capacité de gérer un match de ce niveau-là".

Cette saison, Turpin réussit à nouveau plutôt bien à l'OL. Les quatre rencontres phares de championnat sur lesquelles il a côtoyé les hommes de Bruno Genesio se sont toutes soldées par une victoire (face à Paris, Marseille, Monaco et Montpellier). Il n'y a qu'en Coupe de la Ligue que Lyon s'est incliné face à Strasbourg en présence de celui que les plus taquins des supporters marseillais ou stéphanois se plaisent à surnommer "le 12e homme de l'OL". On peut saluer l'approche pacifique de Gérard Lopez, mais la prestation de Clément Turpin sera dans tous les cas observée et décortiquée. Il s'agit de la dernière chance pour l'Olympique Lyonnais de revenir à trois points du Losc, et les Rhodaniens sont eux-mêmes sous la menace des Verts pour la troisième place.