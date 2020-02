Ligue 1 : Le coup de gueule de Max-Alain Gradel

Revenu face à Nice (0-2) le week-end dernier, Max-Alain Gradel disait encore croire au maintien du Téfécé avant le déplacement à Lille. « Quand tout va mal, rien ne sourit. On est dans cette spirale négative. Mais sur le contenu des trois derniers matchs, il y a beaucoup de choses qui ont changé », déclarait l'international ivoirien, plein d'espoir, avant la rencontre dans les colonnes du quotidien gratuit 20 Minutes. Un match et une nouvelle défaite (3-0) plus tard, le ton avait changé chez celui qui a manqué plusieurs semaines en raison d'une lésion musculaire au haut de la cuisse gauche.

Gradel : « Il y a énormément de frustration »

« Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. On se met tout seuls dans des situations difficiles. Il y a énormément de frustration, lâchait l'ancien champion d'Afrique après la rencontre au micro de BeINSports, avant de tacler certains coéquipiers. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Je pense que certains ont d'autres idées dans la tête que celle de se battre pour le club... Il faut changer des choses ! » Lanterne rouge avec neuf points de retard sur le 19eme (Amiens) après 26 journées, Toulouse et son capitaine ivoirien est en situation désespérée au classement de la Ligue 1.