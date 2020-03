Ligue 1 : La crise des fins de contrat

Les joueurs en fin de contrat sont toujours des cas difficiles à gérer pour les clubs. C'est l'un des rares moments où les dirigeants n'ont pas leur mot à dire sur la destinée d'un joueur. Cette année, cette situation est encore plus difficile pour des formations qui n'ont pas de visibilité sur la date de la fin de la saison.

Avec la crise du coronavirus et la suspension des championnats européens, il est difficile de savoir quand la saison se terminera. Noël Le Graët a évoqué la possibilité d'un fin d'exercice en août. Les conséquences d'un scénario sanitaire catastrophe qui ferait plonger le monde du foot dans une crise encore plus grave qu'actuellement. Si des matchs décisifs ont lieu après le 30 juin, quel sort sera réservé aux joueurs en fin de contrat ?

En Europe et notamment en France, les contrats se terminent à cette date pour ne pas gêner le déroulement des compétitions. Mais cette année, la situation est bien différente. L'Equipe a dévoilé que ce dossier était déjà traité au plus haut-niveau. Le quotidien évoquait également l'éventualité d'un gentlemen's agreement pour prolonger les contrats existants de quelques mois et éviter des situations complexes.

Quoi qu'il en soit, il y aura la nécessité de trouver un accord global entre les différentes parties. Une condition nécessaire pour permettre aux joueurs de terminer la saison où ils l'ont commencé. Mais si les instances ne trouvent pas de solution, qu'est-ce que cela peut changer ? Beaucoup de choses. Exemple avec la Ligue 1...

Certains clubs comme Brest ou le PSG peuvent être décimés



Cette saison, certains joueurs de premier plan arrivent à la fin de leur contrat. En France, les cadres susceptibles de changer de maillot au 1er juillet sont nombreux. Le PSG pourrait être particulièrement handicapé. Avec le Matador Edinson Cavani et le capitaine Thiago Silva, ce sont deux joueurs majeurs de l'histoire récente parisienne qui pourraient être contraints de quitter la capitale par la petite porte. Ils ne sont pas les seuls. Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ou Eric-Maxim Choupo-Moting partiront libre cet été. Que cela soit avant ou après la fin de la saison. Le PSG risque de traverser une zone de turbulences sur la route du titre mais tout le monde est dans le même avion.

Lille pourrait subir deux pertes importantes dans sa lutte pour le podium. Arrivé cet été, Nico Gaïtan pourrait partir avant d'avoir joué une demi-saison dans l'Hexagone. Les Dogues pourraient surtout voir leur homme en forme s'en aller : Loïc Rémy.

Dans la course aux places européennes, Nice pourrait perdre Walter Benitez, le gardien de ses ambitions depuis plusieurs saisons. Brest pourrait être décimé avec les départs de Jean-Charles Castelletto, Paul Lasne, Mathias Autret et Yoann Court. Saint-Etienne pourrait voir partir un joueur historique et un cadre : Loïc Perrin et Yohan Cabaye.

John Boye à Metz, Daniel Congré à Montpellier, Yaya Sanogo à Toulouse ou Théo Valls à Nîmes sont d'autres joueurs importants qui arrivent en fin de bail. Avant la fin de saison, le SCO pourrait être privé de son capitaine et du joueur qui a le plus porté ses couleurs en Ligue 1 au XXIe siècle : Ismaël Traoré et Thomas Mangani.

Derrière tous ces cas de joueurs en fin de contrat, il y a des clubs qui toussent. Et c'est désormais aux instances de trouver un remède pour soulager tout le monde quand le ballon rond pourra reprendre sa course.