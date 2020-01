Ligue 1 : Kylian Mbappé contre Monaco, ça donne quoi ?

Semaine forcément spéciale pour Kylian Mbappé. En effet, formé du côté de Monaco et depuis débarqué au Paris Saint-Germain durant l'été 2017 pour au final 180 millions d'euros, le Français a un double rendez-vous important pour la fin de saison de Ligue 1 en l'espace de quelques jours contre son ancienne formation, ce dimanche au Parc des Princes et mercredi sur le Rocher. Parti depuis deux ans et demi maintenant, l'attaquant est resté très proche de l'équipe qui l'a fait connaître aux yeux de tous et où il était notamment le petit protégé de Vadim Vasilyev, l'ancien président monégasque. Pour autant, ce dimanche, le numéro 7 croisera la route du club de la Principauté, pour déjà la 7eme fois depuis son départ, avec la ferme intention de poursuivre une belle série.

Mbappé invaincu contre Monaco

En effet, sur les six rencontres déjà passées, si Mbappé n'en a joué que quatre, trois rencontres en championnat de France et une finale de Coupe de la Ligue, le joueur n'a jamais connu la défaite avec six victoires au compteur, à l'image du PSG invaincu contre Monaco depuis août 2016. En quatre matchs, le champion du monde a, lui, tout de même pu se mettre plusieurs fois en évidence. Timide pour son retour au Stade Louis II en novembre 2017, Mbappé avait ensuite fait très mal aux Monégasques quelques mois plus tard. A Bordeaux, en mars 2018, lors de la finale de la Coupe de la Ligue, celui qui portait alors le numéro 29 avait grandement participé à la victoire du PSG en délivrant deux passes décisives, à Angel Di Maria et Edinson Cavani, lors du succès parisien (3-0).

Mbappé ne devra pas faire de sentiment

Derrière, s'il a assisté du banc au carton en championnat peu après (7-1) et n'était pas dans le groupe lors du Trophée des Champions en août 2018 (4-0), Mbappé a en revanche illuminé le dernier match opposant les deux formations. En avril dernier, le champion du monde français s'était alors offert un triplé contre Monaco (3-1), pour ses premiers buts contre son ancienne équipe. Sous la pression de l'Olympique de Marseille, revenu à quatre longueurs en championnat, le PSG et le natif de Bondy vont devoir à nouveau s'illustrer lors de cette double confrontation contre l'équipe de Robert Moreno pour se donner de l'air et donc se faciliter la tâche en Ligue 1, avant de retrouver les joies de la Ligue des Champions en février prochain. Premiers éléments de réponse ce dimanche dans l'antre parisienne.