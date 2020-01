Ligue 1 : Koscielny, le leader qu’il fallait à Bordeaux ?

255 - Laurent Koscielny a disputé 255 matches avec Arsenal en Premier League, seuls Patrick Vieira (279) & Thierry Henry (258) en comptent davantage parmi les Français 🇫🇷 pour les Gunners. Girondin.@girondins pic.twitter.com/ATM7FqMY3A

— OptaJean (@OptaJean) August 6, 2019

« Prendre exemple sur Koscielny »

3381 - Laurent Koscielny n'avait plus joué un match de Ligue 1 depuis le 15 mai 2010 avec Lorient contre Lille, soit 3381 jours. Retour. #FCGBMHSC pic.twitter.com/lyDRi2H0Xn

— OptaJean (@OptaJean) August 17, 2019

A Bordeaux, Laurent Koscielny revit. Après une dernière saison à Arsenal marquée par son retour suite à une rupture du tendon d’Achille, le défenseur semble retrouver petit à petit ses moyens en Ligue 1. Recruté l’été dernier pour cinq millions d’euros, le Français s’est rapidement imposé dans l’axe de la défense à trois mise en place par Paulo Sousa.Aux côtés de Mexer et Pablo principalement, la grosse recrue de l’intersaison en Gironde, qui était un temps pressenti à Rennes, s'est rapidement s’acclimatée à son nouvel environnement et s’est imposée comme le patron en défense. « Il y a un nouveau projet, ils veulent bâtir une équipe, cela demande du temps. Le message d’Eduardo (Macia) a été très clair : apporter mon expérience à ce jeune groupe. Il y a aussi le cadre familial. Tout était réuni pour que je vienne ici », se justifiait alors l’intéressé devant la presse, au moment de sa signature.Installé dès son arrivée comme titulaire indiscutable, le défenseur a su apporter un peu plus de solidité défensive à son équipe, qui en manquait parfois depuis l’arrivée de Sousa. Ce dernier ne cesse d'ailleurs de se montrer dithyrambique au sujet de son protégé. « L’attitude, c’est très important, ce n’est pas une question technique ou tactique mais une question culturelle, expliquait dernièrement le Portugais, dans des propos recueillis par L’Equipe.Homme de base du système girondin du haut de ses 34 ans, le natif de Tulle ne cesse d’impressionner depuis son arrivée en Gironde. Régulier et parmi les meilleurs joueurs du groupe bordelais, d’après les dires de Sousa, Koscielny semble avoir fait le bon choix pour sa fin de carrière. Ce dimanche, contre Nantes (à 17h00, sur beIN SPORTS 1),