C'est une des images de la soirée : Kylian Mbappé manifestant clairement son agacement devant les caméras à sa sortie en seconde mi-temps, ce samedi soir, lors du match PSG-Montpellier (5-0). Buteur, le champion du monde espérait visiblement étoffer ses statistiques en fin de match. Ce que ses coéquipiers comprennent, à l'image de Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye.

Kimpembe et Gueye indulgents envers Mbappé

« On connaît tous Kylian, a expliqué son coéquipier champion du monde. Voilà, c'est un grand compétiteur, et je pense que c'est bien qu'il sorte énervé plutôt qu'avec le sourire. Cela montre l'envie qu'il a de rester sur le terrain et l'envie qu'il a de vouloir mettre des buts. (À propos de Neymar) C'est le Neymar qu'on aime voir, c'est le Neymar que les supporters et le club aiment voir, donc voilà, on a juste à rester les grands yeux ouverts et à profiter de lui sur le terrain ».

Même son de cloche du côté du milieu international sénégalais Idrissa Gueye, qui appelle à une certaine indulgence envers l'attaquant. « Kylian est un compétiteur, il a envie de marquer plus de buts. Il a envie de rester sur le terrain, donc ça se comprend ».