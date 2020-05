Ligue 1 : Et si on départageait Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder ?

Pour la première fois depuis plus de 25 ans, deux joueurs de Ligue 1 n'ont pas réussi à se départager en tête du classement des buteurs. Wissam Ben Yedder et Kylian Mbappé ont terminé une saison 2019-2020 écourtée avec 18 buts chacun. Malgré un bilan chiffré étonnamment similaire sur certains points, leur impact sur la saison n'a pas été le même.

S'ils ont marqué 18 buts, ils ont tous les deux été impliqués sur 25 buts cette saison. Les deux attaquants ont chacun délivré sept passes décisives. Au niveau du ratio domicile-extérieur, les deux internationaux français ont aussi les mêmes chiffres : 11 à domicile, 7 à l'extérieur. Enfin à trois reprises, ils ont fait changer le score en faveur de l'équipe qui a fini par s'imposer. Une égalité qui ne s'exporte pas à tous les niveaux.

Kylian Mbappé a été plus efficace...

Kylian Mbappé n'a joué que 20 matchs cette saison. Il lui a fallu six rencontres de moins que son concurrent direct pour atteindre la barre des 18 buts. Le joueur du PSG a été le plus efficace des deux avec une moyenne d'un but toutes les 84 minutes. Celui qui a vu sa saison se terminer par un titre de champion de France a marqué 0,9 but par match.

Mais dans les faits, il a trouvé le chemin des filets adverses dans 12 matchs différents pour un bilan de 11 victoires et une défaite. Le champion du Monde a aussi été brillant dans le jeu. Il n'a eu besoin d'aucun penalty pour être le premier joueur français depuis Stéphane Guivarc'h à être le meilleur buteur de la Ligue 1 deux saisons consécutives.

1 - Meilleurs buteurs en Ligue 1 2019/20 :



🥇 @KMbappe - 18 buts (0 penalty)



🥈 Ben Yedder - 18 buts (3 pen.)



🥉 Dembele - 16 buts (4 pen.)



Mbappé est le 1er joueur français à terminer meilleur buteur de L1 lors de 2 saisons consécutives depuis Guivarc’h (96/97 & 97/98)



Bis. pic.twitter.com/ZktZS25uDV

— Optajean (@OptaJean) May 1, 2020

… mais Wissam Ben Yedder a été plus important

Mais si les statistiques de Kylian Mbappé sont incroyables en terme d'efficacité, Wissam Ben Yedder a su faire la différence pour porter son équipe. L'ancien Toulousain a marqué 41% des buts de Monaco cette saison, là où le joueur du PSG doit se contenter d'un petit 24%. Et même si le buteur monégasque a inscrit trois penaltys et n'a marqué que toutes les 120 minutes en moyenne, ses neuf ouvertures du score ont eu le mérite de sauver le club du rocher d'une saison cauchemardesque.

Le joueur qui a brillé en Espagne avant de revenir en Ligue 1 n'a pas tremblé dans les grands matchs. A quatre reprises, il a marqué contre une équipe du top 5. Kylian Mbappé n'y est arrivé que deux fois. Même si les statistiques de Wissam Ben Yedder et Kylian Mbappé se ressemblent, ils ont eu tous les deux un impact différent sur la saison. Lequel a le plus marqué la saison de Ligue 1 ? C'est difficile à dire mais le football français a déjà hâte de pouvoir recommencer à célébrer leurs exploits.