Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM aura beau avoir multiplié les gestes de solidarité dans cette période de crise sanitaire, sa côte n'est pas la plus haute auprès de son vestiaire selon des informations de L'Equipe. L'origine du malaise vient du fait que le président a gelé les primes de victoires en début de saison et cela n'a pas été au goût des joueurs.

L'accrochage avec Payet, la demande de Mandanda Au terme d'un match remporté par le club phocéen, Eyraud, allant saluer les joueurs dans le vestiaire, aura même droit à un climat glacial en guise d’accueil. Dimitri Payet lui faisant comprendre, dans les grandes lignes, que sa présence n'était plus nécessaire dans ce lieu et cela devant tout le groupe. Eyraud, de fait, n'y mettra plus les pieds pendant plusieurs semaines selon L'Equipe. Durant le confinement, Steve Mandanda a même demandé à son président un remboursement partiel des loges que les joueurs louent à l'année au Stade Vélodrome. Il semble clair que l'avenir s'annonce compliqué pour le boss de l'OM.