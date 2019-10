Après trois matches sans victoire, l’OGC Nice accueille le PSG vendredi soir (20h45), en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.

Un match pour lequel Patrick Vieira ne pourra pas compter sur Youcef Atal (suspendu), ni ses deux recrues Adam Ounas et Stanley Nsoki, respectivement touchés à un genou et aux abdominaux. L’entraîneur des Aiglons enregistre en revanche les retours de Christophe Herelle et Rémi Walter.