Depuis 20 jours, le championnat français est suspendu. La date de la reprise n’est pas encore connue, mais la Ligue professionnelle s'est fixé des objectifs. Le but est d'achever les compétitions domestiques avant le 15 juillet prochain, grand maximum. Il faudrait donc rejouer au début du mois de juin au vu du nombre de journées restant à disputer (10). Ce qui signifie forcément des matches tous les trois jours. Une reprise forcément plus intense

Une reprise dans de tels délais serait intense pour des organismes moins habitués à l'effort après une coupure qui risque de durer environ deux mois. Une reprise des entraînement au début du mois de mai est donc envisageable. Il s'agit de bien bien préparer les joueurs et les réadapter à l'effort après la perte musculaire induite par le repos forcé.