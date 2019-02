Ole Gunnar Solskjaer sera peut-être devant sa télévision, quelques heures après le duel entre Fulham et Manchester United (13h30). Mais le technicien norvégien, qui était au Groupama Stadium dimanche dernier pour OL-PSG, n'aura sans doute pas l'occasion de tirer énormément d'enseignements de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux ce samedi après-midi (17h). A trois jours du match aller entre les Red Devils et les champions de France à Old Trafford, Thomas Tuchel va ménager une partie de ses titulaires, lui qui assure avoir déjà "10 noms en tête" pour sa composition d'équipe à Manchester, et qui a affirmé vendredi sa volonté de "protéger" ses joueurs.

Le poids de l'absence de Neymar est déjà considérable alors Kylian Mbappé devrait débuter sur le banc face aux Girondins, comme contre Villefranche mercredi soir (il avait quand joué près d'une heure, avec la prolongation). Edinson Cavani est attendu comme titulaire, en revanche, selon L'Equipe et Le Parisien, au contraire d'Angel Di Maria, très utilisé par Tuchel cette saison. Et sur le banc on devrait également retrouver des joueurs qui ont beaucoup joué ces dernières semaines, comme Julian Draxler ou Juan Bernat, qui devrait céder sa place de latéral gauche à Stanley Nsoki ou au revenant Layvin Kurzawa.

Un autre retour attendu est celui de Marco Verratti. L'international italien est dans une logique inverse de celle de ses partenaires: il a besoin de temps de jeu, de rythme, avant le choc contre Man Utd. Remis de sa blessure à la cheville gauche, l'ancien joueur de Pescara s'est entraîné normalement jeudi et vendredi. "Avec Marco, honnêtement, on doit essayer demain. Si c’est possible, il débutera, peut-être sur 45 minutes. C’est bien la cheville (dont il souffrait encore récemment), il avait juste eu une petite gêne à l’entraînement (en début de semaine)", avait indiqué Tuchel vendredi, en conférence de presse.

La compo probable du PSG contre Bordeaux: Buffon - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa ou Nsoki - Nkunku, Alves, Paredes ou Verratti, Diaby - Choupo-Moting, Cavani.

