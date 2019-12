Communiqué de l'AS Monaco

Sur décision des autorités Monégasques, le match AS Monaco – PSG prévu ce dimanche à 21h est annulé et sera reporté à une date ultérieure en raison des conditions météorologiques.

Cette décision intervient alors que les départements du Var et des Alpes-Maritimes sont placés en Vigilance Rouge pluies/inondations.

L’AS Monaco communiquera dans l’après-midi les informations relatives à la billetterie suite à ce report.