Ligue 1 Conforama : Paris déplumé en défense à Monaco

A l’occasion du match en retard de la 15eme levée du championnat, le PSG affronte l’AS Monaco mercredi soir à Louis II (à 21h). Les champions de France viennent tout juste d’affronter les Monégasques à domicile (3-3), et pour cette deuxième opposition contre l’équipe de Moreno en l’espace de trois jours, ils vont être contraints de procéder à des changements. Plusieurs éléments alignés d’entrée dimanche dernier ne seront pas en mesure de tenir sa place cette fois-ci. C’est ce qu’a indiqué Thomas Tuchel à l’occasion de sa conférence de presse d’avant-match.

Tuchel ne veut prendre aucun risque

Les trois absents devraient être Juan Bernat, Marquinhos et Thomas Meunier. « Nous sommes presque sûrs qu'ils ne seront pas là, a confié le coach allemand. Ce n’est pas grave, mais ce n’est pas le moment de prendre des risques. Pour les autres, on va voir. On va décider après l’entrainement. Il y a quelques pépins musculaires, mais c’est normal ». La séance en question a débuté juste après le point-presse, et comme pressenti le trio mentionné n’était pas de la partie.pour retrouver des places dans le onze rentrant.