Ligue 1 Conforama : Nîmes s'inquiète un peu

Le plus dur n’est pas d’arriver au top, c’est d’y rester. C’est exactement le cas de Nîmes. Promu en Ligue 1 la saison dernière après 25 ans d’absence, le NO s’est maintenu haut la main en terminant à la 9ème place. Une magnifique saison pour une équipe joueuse et qui possédait le plus petit budget de Ligue 1 avec à peine 20 M€. Un exercice réussi qui a permis à plusieurs joueurs de se mettre en valeur et de logiquement s’envoler vers de nouvelles aventures. On pense notamment à Téji Savanier (Montpellier), meilleur passeur de Ligue 1, Sada Thioub (Angers), auteur d’un excellent début de saison, ou le feu-follet Denis Bouanga (Saint-Etienne). Tous ces départs ont considérablement affaibli Nîmes qui va débuter cette saison avec quelques interrogations. Dans ces circonstances, l’objectif numéro un du club sera bien sûr de se maintenir le plus rapidement possible afin de s’éviter une fin d’exercice crispante.

Le tableau n’est pas tout noir pour autant. Si Laurent Boissier, directeur sportif, a quitté le club, Bertrand Blaquart, le coach nîmois, est resté en dépit des rumeurs de départ. On pourra compter sur le coach nîmois pour garder l’état d’esprit de combativité de l’équipe gardoise pour assurer le maintien. Les arrivées (Philippoteaux, Ferhat, Martinez, Stojanovski, Duljevic) sont prometteuses et quelques cadres à l’instar de Ripart ou encore Briançon sont encore là pour accompagner la nouvelle équipe.

Arrivées : Zinédine Ferhat (Le Havre), Romain Philippoteaux (Auxerre), Stojanovski (Renova), Martinez (Strasbourg), Duljevic (Dresde)

Départs : Savanier (Montpellier), Bouanga (Saint-Etienne), Thioub (Angers), Alioui (Angers), Bozok (Lorient), Valette (Nancy), Lybohy (Nancy)

10 - Dix millions d'euros ! En vendant Téji Savanier à son club formateur, Montpellier, pour 10 M€, Nîmes a renfloué ses caisses et surtout signé une vente record. Une bonne nouvelle pour les finances nîmoises puisque le club a débuté la saison 2018/2019 avec le plus petit budget de Ligue 1, à savoir 20 M€ !

Nîmes a perdu un passeur d'exception avec le départ de Téji Savanier à Montpellier. Pour le remplacer, les dirigeants nîmois ont parié sur Zinédine Ferhat. Un vrai coup de maître de la part des Crocos qui ont obtenu la signature d'un joueur demandé en Ligue 1. Et pour cause. Arrivé au Havre en provenance de l'USM Alger en 2016, Ferhat a gravi les échelons pour se retrouver aujourd'hui en Ligue 1. Le joueur algérien se distingue par une qualité passe sublime. Lors de la saison 2017-2018, Ferhat a par exemple explosé les compteurs en délivrant la bagatelle de 20 passes décisives ! La saison dernière était moins bonne en raison des blessures mais Ferhat est tout de même parvenu à délivre 9 passes décisives, terminant une nouvelle fois meilleur passeur de Ligue 2 en compagnie de Franck Honorat.

Véritable maestro dans l'entrejeu, Ferhat sera un atout majeur pour l'animation offensive des Nîmois. Redoutable sur les coups de pied arrêtés et doté d'une excellente vision de jeu, Ferhat (26 ans) n'a plus le temps s'il veut véritablement exploser au plus haut niveau. Pour Nîmes, c'est un excellent coup puisque le club s'arme-là d'une véritable machine à passes pour... 0 € ! L'intéressé a en effet refusé de prolonger au Havre pour s'engager libre. Reste désormais à briller sur le terrain pour valider ce transfert qui a tout du coup parfait.

Il est à la fois la pépite attendue et le grand inconnu. Vlatko Stojanovski (22 ans) est arrivé cet été en provenance de Renova en Macédoine. Principal fait d'armes de cet attaquant macédonien ? Avoir terminé meilleur buteur de son championnat (18 buts). Acheté 1,5 M€, deuxième plus gros transfert de l'histoire du club après celui de Bouanga, Stojanovski était surtout surveillé de près par Trabzonspor et le Borussia Monchengladbach. C'est finalement Nîmes qui s'est montré le plus rapide à dégainer. Athlétique (1m87), Stojanovski s'est surtout distingué par son réalisme face au but. De belles promesses qui doivent se concrétiser pour Nîmes.

« Aujourd’hui, on n’a pas d’équipe. » Ce constat amer est signé Bernard Blaquart dans les colonnes de l'Equipe. Et comment donner tort au coach nîmois. Plusieurs cadres de l'équipe ont quitté le club cet été (Savanier, Ferri, Bouanga, Thioub, Alioui, Maouassa...), soit vendu, soit en retour de prêt. Nîmes se retrouve déplumé et presque sans repère. Au rayon des arrivées, seuls Philippoteaux et Ferhat arrivent avec des certitudes. Duljevic et Stojanovski sont prometteurs mais impossible pour le moment d'être sûr de leur réussite. La saison s'annonce compliquée et on comprend donc les craintes du coach Blaquart.