Ratcliffe « veut le top 4 »

On a beau se forcer, parfois, inutile d'insister.. Une vérité géographique, toutefois : il s'agit de la plus courte distance entre deux villes de Ligue 1, seulement 20 kilomètres les séparant. Pour le reste... On ne trahira pas de secret éhonté en affirmant que c'est surtout à cause de Monaco, qui n'a aucun véritable ennemi à cause de son peu d'engouement pour le club (particulièrement sur place).Si les supporters niçois, traditionnellement plus chauds et investis, en profitent naturellement pour occuper Louis-II comme s'ils étaient chez eux, la rivalité est par exemple beaucoup plus forte avec Marseille.L'ASM est naturellement avantagée par ses moyens - et pas que face à Nice -, comme on peut encore le voir cette saison avec de nouveaux recrutements à tour de bras, dont ceux de Ben Yedder ou Slimani, entre nombreux autres (été comme hiver).. Après le passage mi-figue, mi-raisin des actionnaires chinois, de 2016 à 2019, l'été dernier doit marquer un vrai tournant budgétaire pour l'OGCN, avec le rachat par Ineos et le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. « On veut atteindre le top 4 de Ligue 1, nous avons un projet sur trois à cinq ans pour que Nice soit régulièrement en Coupe d'Europe », prévenait ainsi le nouveau patron lors de son arrivée, en conférence de presse. Pour le moment, Monaco reste troisième budget du championnat avec 220 millions d'euros, Nice dixième avec 50 millions.La présence de Patrick Vieira sur le banc était déjà un signe fort, l'arrivée de Dolberg en est une autre. A son rythme, et surtout d'une autre façon, Nice veut donc essayer d'aller chasser Monaco sur son terrain. A l'inverse, l'ASM a malheureusement prouvé, encore dans un passé récent couronné de succès, qu'il était difficile d'acheter de la passion. Voilà un domaine où, au moins, les Aiglons ne sont pas près d'être rattrapés.