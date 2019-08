Depuis son titre de champion de France acquis en 2012, Montpellier a su faire face aux turbulences post-succès. Certaines saisons ont été compliquées, plusieurs joueurs ont été vendus, quelques changements ont été opérés dans l’organigramme : en dépit de tout ça, le MHSC a su garder le cap. Mieux, la saison dernière le club héraultais a terminé sixième aux portes de l’Europe. Il s’agit là du meilleur classement du club depuis son titre. Depuis l’arrivée de Michel Der Zakarian, Montpellier a retrouvé une identité de jeu et a gagné en stabilité. Une défense à trois, des latéraux qui montent, une attaque à deux pointes et beaucoup de solidarité : Der Zak’ a débuté un nouveau cycle qui a reveillé un vent d’optimisme dans le rang des supporters montpelliérains. Sauf énorme surprise, le MHSC ne sera pas champion, mais le club compte désormais parmi les équipes pas faciles à jouer et redoutées du championnat. Voir Montpellier battre Marseille, Lyon ou même Paris n’a d’ailleurs plus rien de surprenant.

C’est dans cette lignée que Der Zakarian et tout son staff technique vont entamer cette nouvelle saison. Finir dans le Top 10 est le minimum syndical. Terminer dans le Top 5 avec une coupe nationale dans l’escarcelle serait synonyme de saison très réussie. Une mission compliquée quand on sait que Montpellier a perdu trois éléments indispensables : Benjamin Lecomte et Ruben Aguilar, tous les deux partis à Monaco, ainsi qu’Ellyes Skhiri. Trois piliers qui ont notamment permis au MHSC de se reposer sur une arrière-garde solide et ainsi de remporter quelques matchs aux forceps. Au rayon des arrivées, on notera celle de Téji Savanier, meilleur passeur de Ligue 1, et Jordan Ferri. Arnaud Souquet, arrivé en provenance de La Gantoise, aura la lourde de tâcher de remplacer Ruben Aguilar.

Arrivées : Ferri (Lyon), Savanier (Nîmes), M.Carvalho (Toulouse), Souquet (La Gantoise)

Départs : Lecomte (Monaco), Aguilar (Monaco), Sio (Gençlerbirligi), Skhiri (Cologne), Ammour (Béziers), Poaty (Guingamp)

455 - A presque 42 ans (!), Vitorino va disputer une nouvelle saison de Ligue 1 avec Montpellier ! Une longévité incroyable à ce niveau. Le Brésilien totalise 455 matchs de Ligue 1 depuis ses débuts en L1. Il est le joueur étranger de Ligue 1 qui a joué le plus de matchs. Hilton a effacé le précédent record détenu par un ancien grand joueur étranger de notre championnat, Delio Onnis (450 matchs). Et ce n'est pas fini...

On est allé faire un tour sur #NIMFLIX et voici notre coup de cœur 😍 pic.twitter.com/jwAzP7G2dK — MHSC (@MontpellierHSC) July 2, 2019

Son arrivée a fait plaisir à toute une région. Le 2 juillet dernier, Montpellier a officialisé le retour d'un joueur formé au club, Téji Savanier ! Pour s'offrir le meilleur passeur de la dernière saison de Ligue 1, le champion de France 2012 a déboursé la somme de 10 M€ ! Un transfert non-négligeable pour un club comme le MHSC mais indispensable pour l'avenir. Montpellier se dote du meilleur passeur du championnat, un aubaine pour le redoutable duo d'attaque Laborde-Delort. Cette arrivée importante dessine les contours du milieu héraultais et surtout en dit un peu plus sur l'état d'esprit de Der Zakarian. Le coach du MHSC a bâti son milieu avec des joueurs techniques, capables de faire le jeu. Car en compagnie de Savanier, nous retrouverons Ferri et Mollet. Reste désormais à savoir si Savanier sera au même niveau que la saison dernière. Ses adversaires seront désormais prévus et seront très certainement plus attentifs à son cas.

« Je parle à Nicolas Cozza qui normalement est là pour prendre ma place, il doit être le défenseur de Montpellier dans l’avenir avec ses qualités. » Ce compliment est du taulier montpelliérain, Vitorino Hilton. A 20 ans, Nicolas Cozza représente le futur mais surtout le présent du MHSC. La saison dernière, le défenseur formé au club a disputé douze rencontres de Ligue 1, démontrant de belles qualités. Vif et athlétique, Cozza a tout ce qu’il faut pour s’installer dans la durée et s’imposer dans le onze héraultais. Cozza a disputé avec l’équipe de France la Coupe du Monde U20, une belle récompense pour un joueur très prometteur.

« J’étais prêt à lui donner le même salaire, mais il voulait partir à Monaco. » Dans des propos relayés par l’AFP, Laurent Nicollin, le président de Montpellier est revenu avec amertume sur le départ de son gardien titulaire, Benjamin Lecomte. On peut comprendre la déception du président héraultais au regard de la magnifique saison réalisée par l’international français.