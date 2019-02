A défaut d’avoir une quelconque incidence sur l’issue de la saison de Ligue 1, ce choc OL-PSG, entre deux des seize meilleures formations européennes, est un révélateur à la veille des 8e de finale de la Ligue des champions et des affiches face au Barça, pour les Lyonnais, et face à Man Utd, pour les Parisiens.

Ole Gunnar Solskjaer ne s’y est pas trompé, qui 4 heures à peine après une 7e victoire en 8 matches de ses Red Devils à Leicester (0-1), est présent dans les tribunes. Quoi de mieux pour se tester, avant de visiter Old Trafford, que le Groupama Stadium et cet OL, dernière équipe à avoir dominé le PSG en déplacement, il y a exactement un an (2-1).

Areloa finit par craquer

L’homme du quadruplé de l’aller, au Parc (5-0), Kylian Mbappé, dès la première minute, échappe à Marcelo, mais échoue dans son duel avec Anthony Lopes (1ere). Tout sauf rassurant, et l’OL rate son début de match avec cette perte de balle naïve d’Houssem Aouar devant sa défense, qui profite à Julian Draxler, dont le décalage côté gauche met sur orbite Angel Di Maria pour l’ouverture du score de l’Argentin (0-1, 7e).

On peut craindre le pire pour l’OL. Mais Memphis Depay, dans un bon soir, provoque la réussite sur son aile et sert Bertrand Traoré, dont la reprise bute sur un Alphonse Areola attentif (18e). Dans la foulée, c’est Moussa Dembélé qui manque le cadre de la tête, après avoir pris le dessus sur Presnel Kimpembe (19e), puis Nabil Fekir qui allume la mèche aux 30 mètres et oblige Areola à intervenir (20e). Le champion du monde sort sa panoplie de Munich – 6 arrêts, un record depuis 10 ans, pour ses débuts en bleu face à l’Allemagne (0-0) en septembre dernier - sur ce double-arrêt devant Traoré et Depay, à mesure que Paris plie et concède occasion sur occasion (24e). Avec encore ce stop décisif devant Fekir (30e).

Areola ne peut pas tout et finit par craquer, sur une mauvaise prise d’appui, le portier parisien est trop court sur la tête de Moussa Dembélé, qui égalise en toute logique (1-1, 33e). Pourtant, l’alter-ego de Buffon (a priori titulaire à l’aller face aux Mancuniens…), doit reprendre son festival, à peine interrompu, en s’interposant sur la tête d’Aouar (40e). Des arrêts de classe mondiale, comme dans le but lyonnais, où… Jason Denayer supplée de la tête Lopes, battu sur la tentative à bout portant d’Edinson Cavani (43e).

L'homme du match: Dembélé

Quel match et quelle intensité, qui ne faiblit pas avec le penalty lyonnais, provoqué dès la reprise par Dembélé devant Thiago Silva et transformé par Fekir (2-1, 49e). Le PSG est dépassé, mais réagit avec les arrêts, dignes d’Areola, signés Lopes devant Draxler (50e), puis devant Mbappé par deux fois (51e, 52e). Lyon n’en subit pas moins la réaction parisienne avec opportunités d’Alves (62e) et encore Mbappé (72e), mais Lopes veille encore. C’est même Dembélé qui, oublié par Silva, frôle le doublé face à Areola (85e). Au final, la performance lyonnaise, indépendamment de la lutte pour la deuxième place avec Lille – l’OL revient à 3 points -, est impressionnante pour l’équipe la plus victorieuse des Parisiens depuis 8 ans (*) et la première à s’imposer face au PSG, après avoir concédé l’ouverture du score, depuis Bastia, il y a 4 ans - le 10 janvier 2015 (2-4). Chapeau ! Solskjaer a dû apprécier…

----------------------------------- ---------------

(*) 4e victoire face au PSG en L1 sous l’ère qatarie, depuis août 2011, total le plus élevé (devant Rennes, 3).