Ligue 1 Conforama : L’OM peut-il garder sa deuxième place ?

Oui car Villas-Boas a trouvé la bonne formule

En un peu plus de six mois, André Villas-Boas a redonné vie à une équipe à bout de souffle sous le mandat de Rudi Garcia. Proche de ses joueurs, assumant ses responsabilités face à la presse lors des rares revers olympiens en championnat (3 défaites, soit autant que le PSG), le technicien portugais a su faire le dos rond quand Marseille ne gagnait plus (quatre matchs sans succès entre la 6ème et la 9ème journée) avant de remettre ses hommes en selle par la suite et d’afficher à l’heure de la reprise une superbe série de six victoires de rang. A 42 ans, Villas-Boas a déjà une sacrée expérience au poste d’entraîneur, avec de bons passages (Porto) comme des moins bons (Chelsea) et sait prendre du recul quand les résultats ne sont pas ceux attendus. Son idée de replacer Bouba Kamara en sentinelle devant la défense s’est révéleé être un excellent coup tactique. Le genre d’idée dont l’Olympique de Marseille avait besoin pour se régénérer.

Oui car Dimitri Payet est au top de sa forme

Homme providentiel du début de saison olympien, Dario Benedetto a progressivement laissé ce costume à Dimitri Payet. Pourtant positionné sur l’aile gauche, un poste qui n’a pas toujours mis en avant ses nombreuses qualités, le milieu offensif s’est mis au diapason du collectif. Là encore, le mérite en revient en partie à son coach. Brouillé avec Rudi Garcia, le Réunionnais adore le franc parler de son nouvel entraîneur, qui lui a pourtant retiré le brassard de capitaine à son arrivée sur la Canebière. Avec 6 buts et 3 passes décisives en 15 matchs de Ligue 1, Payet est même revenu dans la course pour une place à l’Euro 2020 avec l’Equipe de France. Ses quatre rencontres de suspension, au cœur de l’automne, se sont plus qu’un lointain souvenir.

Oui car Thauvin va (enfin) revenir

Grand absent du groupe marseillais lors de la phase aller, Florian Thauvin est attendu de retour sur les terrains pour la mi-février, au plus tard. Une excellente nouvelle pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Gravement blessé à la cheville, l’international français (10 sélections) a lourdement manqué à l’attaque olympienne, tant sur le plan de la créativité qu’un niveau de la finition. Avec Thauvin remis sur pied, c’est presque une nouvelle recrue que Marseille va accueillir pour l’aider à atteindre son grand objectif de la saison : une qualification directe à la prochaine Ligue des Champions.

Oui car derrière, la concurrence ne suit pas

Avec cinq unités d’avance sur le Stade Rennais (qui compte un match en moins), le club de la Canebière possède un petit matelas sur son premier poursuivant. Le quatrième du championnat, Lille, est lui à sept points du fauteuil de dauphin, avec en revanche le même nombre de rencontres jouées. Surtout, les deux clubs ont déjà perdu 5 et 6 matchs et n’affichent pas la même régularité que Marseille depuis le début de l’exercice 2019/2020. Quant à l’Olympique Lyonnais, candidat déclaré au podium avant le lancement de la saison, il pointe déjà à douze points des joueurs d’André Villas-Boas et devra faire sans son meilleur joueur Memphis Depay lors des 19 derniers matchs.