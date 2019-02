Ligue 1 Conforama - Les Verts contre VAR et marées

L’arbitrage de M.Brisard et de ses acolytes risque d’être scruté comme rarement dans les travées de Geoffroy-Guichard ce soir (19h00 - beIN SPORTS 1)… Il y a trois jours du côté de Rennes, les Verts ont une nouvelle fois été ulcérés par les décisions arbitrales et un VAR qui n’a pas été utilisé à bon escient. Avec une défaite très chère payée à la clé (3-0), Saint-Etienne est reparti de Bretagne avec un sentiment d’injustice. « Les arbitres nous disent : "On est dans une phase de construction et d'expérimentation". Je ne peux pas l'accepter, a pesté dans L’Equipe le président Roland Romeyer. On n'est pas les cobayes du VAR. Nous, on joue un vrai championnat, avec des enjeux financiers très importants car on a pris des risques l'été dernier pour avoir des ambitions, et les points comptent. Or les statistiques montrent que Saint-Etienne est le club qui subit le plus de décisions défavorables et qui, par conséquent, se trouve le plus lourdement pénalisé par le VAR ».



Alors qu’ils avaient une belle avance dans la course au Top 4, les Stéphanois ont enchaîné deux défaites et un match nul et se retrouvent dans un groupe de prétendants pour l’Europe très dense. Deux points séparent ainsi le 4ème, Montpellier, devant les Verts à la différence de buts, du 10ème, Reims. Autant dire qu’une victoire face à Strasbourg ce soir relancerait la machine stéphanoise. Mais pas question pour Jean-Louis Gasset de se réfugier uniquement derrière les problèmes d’arbitrage, et ce malgré son expulsion du côté de Rennes pour contestation. « J’ai vu mes joueurs les plus chevronnés être irrités par ces décisions mais on en a discuté et ça ne sert à rien, a martelé l’entraîneur forézien en conférence de presse mardi. On est certes derniers du classement des décisions du VAR mais on ne va pas nous remettre une médaille pour ça. »

Khazri, le buteur maison, sera là !

« Je crois que c’est Aimé Jacquet qui disait que la vie est faite de cycles, a poursuivi le technicien. Il faut tout faire et être fort mentalement et techniquement pour renverser la vapeur et refaire de Geoffroy-Guichard un endroit dangereux pour les autres ». Pour cela, Jean-Louis Gasset pourra compter sur le retour de suspension de Yann M’Vila mais surtout Wahbi Kazri, le nouveau seigneur des lieux. L’international tunisien, qui devrait être épaulé par Loïs Diony aux avant-postes, a inscrit 10 de ses 12 buts dans le Chaudron cette saison. Une marque qui fait de lui le troisième meilleur buteur à domicile de L1 derrière les Parisiens Kylian Mbappé (12 buts) et Edinson Cavani (11). Malgré la fermeture des kops et une ambiance qui devrait s’en ressentir, les Verts partiront favoris face aux Strasbourgeois. En espérant pour leurs supporters devant beIN SPORTS que l’assistance vidéo ne leur joue pas un nouveau mauvais tour…