Le retour d’Allan Saint-Maximin n’a pas suffi. Après l’étonnante polémique qui a suivi la lourde défaite à Angers (3-0), Patrick Vieira ayant accusé son attaquant vedette de s’être absenté sans raison valable, l’OGC Nice a sombré à Amiens (1-0), samedi soir, dans le cadre de la 26e journée. Les Aiglons, toujours aussi diminués, enchaînent une 3e défaite en 4 sorties et restent 9e de Ligue 1. En l’absence de réaction rapide, les Azuréens pourraient bien finir en roue libre cette saison…



Peu inspirés dans le jeu samedi dernier, les Niçois ont, cette fois-ci, flanché dans les duels face à des Picards déterminés et désormais 16e. Lancé dans la surface par Moussa Konaté, Serhou Guirassy a rapidement ouvert le score, pour son tout premier but avec l’ASC (11e). Les locaux ont ensuite gagné la bataille physique. "On souffre, on est en retard sur les premiers et les seconds ballons", regrettait Pierre Lees-Melou à la mi-temps, sur beIN SPORTS. "Il nous a manqué de l’agressivité. On savait qu’Amiens allait répondre présent et on aurait dû répondre présent", analysait Christophe Hérelle au coup de sifflet final.

Dos au mur après leur première période ratée, les hommes de Patrick Vieira n’ont pas su forcer le verrou amiénois, malgré les accélérations d’Allan Saint-Maximin au retour des vestiaires (59e, 62e). Il faut rappeler que l’OGCN évolue actuellement avec de très jeunes joueurs en attaque et Maxime Pélican, 20 ans, n’a pas été mis en position de marquer. Son remplaçant Mohamed Diaby, 18 ans, s'est montré à peine plus dangereux en 25 minutes sur le terrain. Le dernier but de Nice dans le jeu remonte à un mois et la victoire contre Nîmes (2-0). C’était une réalisation de "Saint-Max"…



Vieira : "Pas en colère, juste déçu"