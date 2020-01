"S'il nous manque trois attaquants dans un mois, on ne pourra pas jouer en 4-4-2"

Un groupe de 20 joueurs pour ce déplacement à Monaco #ASMPSG



#ICICESTPARIS

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 14, 2020

, trois jours après le spectaculaire match nul à Paris en clôture de la 20eme journée (3-3). Juan Bernat (mollet), Marquinhos (adducteurs) et Thomas Meunier (lombalgie), titulaires au Parc des Princes et qui n’ont "pas de grande blessure", seront tout de même absents en Principauté. "Nous sommes prudents et ne prenons pas de risque", a précisé l’entraîneur allemand du PSG, mardi en conférence de presse.Ce qui est, de toute manière, une nécessité étant donné le marathon dans lequel le club de la capitale, qui dispute à Louis-II son quatrième match en dix jours, est lancé. S’il bat Lorient dimanche en 16emes de finale de la Coupe de France et s’impose également au tour suivant à la fin du mois, le PSG aura, jusqu’à son match de Ligue des champions contre Dortmund le 18 février, joué tous les trois jours depuis le début de cette année 2020., à égalité avec Saint-Etienne (mais avec deux entraîneurs différents, Printant et Puel, pour les Verts). Face aux Monégasques, il ne pourra toutefois relancer ni Leandro Paredes (cheville) ou Edinson Cavani (aine) , mais a la possibilité, derrière, de donner du temps de jeu à Colin Dagba, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa ou Presnel Kimpembe.Et s’il peut également, dans l’entrejeu, faire rentrer Julian Draxler, Ander Herrera, le jeune Tanguy Kouassi et même Pablo Sarabia, qui est toutefois plus utilisé en attaque, devant, en revanche, Tuchel devrait continuer avec ses "quatre fantastiques" (Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria), même s’il pourrait être tenté de faire souffler au moins l’un d’entre eux. Sauf qu’en dehors de Sarabia, possible titulaire à Monaco, et de Draxler, les solutions de rechange ne sont pas nombreuses. D’ailleurs, outre Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting, est lui aussi forfait face à l’ASM. Autant dire qu’il vaudrait mieux qu’aucun membre du fameux quatuor ne se blesse.Ce qui pourrait alors remettre en cause l’utilisation d’ un 4-4-2 en place depuis plusieurs semaines . ", a déjà annoncé l’ancien entraîneur du Borussia, qui va donc devoir réussir à faire tourner son effectif tout en conservant une équipe compétitive lors des prochaines semaines. Une période charnière, avant une double confrontation face au club allemand où Tuchel et ses joueurs sont attendus au tournant, alors que le PSG reste sur trois éliminations successives dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais il peut se passer beaucoup de choses jusque-là, et les champions de France le savent mieux que quiconque.