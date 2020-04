Les efforts de Jean-Michel Aulas auraient donc été vains. Malgré le document de 23 pages envoyé par le cacique rhodanien à la LFP détaillant son système de Playoffs, selon L’Equipe et Europe 1, la LFP aurait choisi de s’appuyer sur un quotient matches joués/points obtenus. Il aurait donc été décrété que le titre de champion revient au PSG. Mérité sachant que le club francilien comptait 13 points d’avance sur le second (l’OM) avant l’interruption de la saison. La Ligue 1 n’imiterait donc pas l’Eredivisie, où l’Ajax, leader, n’a pas été sacré. Il s’agit du 9e titre de champion de France des Parisiens. Ce classement signifie aussi que L’OL ne jouera pas de Coupe d’Europe pour la première fois depuis 1997.

Le Brexit pour Lyon

Ce classement au quotient intégrerait en effet les matches de la 28e journée. En revanche, Reims et Nice en profiteraient pour accrocher les strapontins continentaux et s’assurer ainsi d’une participation à la Ligue Europa. Ils entreront en lice au tour préliminaire, tandis que le LOSC (4e) pourra accéder directement à la phase des poules. Marseille et Rennes, de leur côté, accéderaient à la lucrative Ligue des Champions. Si les Marseillais retrouveraient la C1 sept ans après leur dernière participation, les Bretons découvriraient la plus belle compétition de clubs pour la première fois de leur histoire.

À l’autre bout du classement, Amiens et Toulouse verraient leurs espoirs d’une saison blanche, ou d’un championnat 2020/21 élargi à 22 équipes, partir en fumée. Les deux formations descendraient en Ligue 2, tandis que Lorient et Lens monteraient parmi l’élite. Nîmes, qui occupait la place de barragiste, ferait la bonne affaire. Le club gardois n’aura pas à disputer de match d’appui et effectuerait ainsi une troisième saison de suite en L1.