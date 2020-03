Ce choc de la 28eme journée de Ligue 1 Conforama constituait un véritable tournant dans la course au podium. Dans une meilleure dynamique et galvanisé par des succès de prestige face à la Juventus de Turin et à l’AS Saint-Etienne, l’Olympique Lyonnais abattait, probablement, l’une de ses dernières cartes dans la course au podium. Pour le LOSC, très à l’aise à domicile, il s’agissait de ne pas se faire distancer par le Stade Rennais, qui comptait quatre points d’avance avant le coup d’envoi. Mission accomplie pour le LOSC, désillusion pour l’OL.

Des Lyonnais éreintés ?

L’enchaînement Juventus Turin - Saint-Etienne - Paris Saint-Germain a forcément laissé des traces sur les organismes lyonnais. Un facteur sur lequel les Lillois ont visiblement souhaité s’appuyer, en mettant son adversaire directement sous pression. Si Karl Toko-Ekambi a été l’auteur de la première frappe du match, ce sont bien les Dogues qui sont les plus mordants avec des opportunités pour Loïc Rémy (6eme, 8eme), Jonathan Ikoné (9eme, 22eme) ou encore Jonathan Bamba (28eme). Lille met de l’impact, remporte le combat de l’entrejeu et ne laisse que des miettes à des Lyonnais qui ont manqué leur première période.

Loïc Rémy fait encore mal à l’OL

Décidément inspiré face à son club formateur – 7 buts inscrits et 2 passes décisives contre l’OL en Ligue 1 – Loïc Rémy va débloquer la situation (1-0, 33eme), profitant d’une belle combinaison entre Renato Sanches et Jonathan Bamba, conclue par un centre en retrait parfait. Le LOSC, qui n’a concédé l’ouverture du score qu’une seule fois à domicile en Ligue 1 cette saison, ne déroge pas à la règle. En face, l’Olympique Lyonnais peine à offrir une réaction, même si Karl Toko-Ekambi, bien trouvé par Léo Dubois, a manqué une grosse occasion en fin de première période (45eme).

L’OL inoffensif

Au pied du mur, on pouvait s’attendre à une réaction lyonnaise, mais l’étincelle n’est jamais arrivée. C’est au contraire Jonathan Ikoné (52eme) qui a manqué le break d’une belle frappe croisée sur le poteau. La deuxième mi-temps sera marquée par une grande pauvreté technique et une baisse significative du rythme... La dernière frappe cadrée lyonnaise remonte à la 14eme minute... Seul Bertrand Traoré parviendra à se montrer dangereux dans les arrêts de jeu, mais sans réussite dans la finition (93eme).



Le LOSC signe un succès mérité et va désormais batailler avec le Stade Rennais, et pourquoi pas l’Olympique de Marseille pour se faire une place sur le podium.