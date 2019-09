Ligue 1 Conforama : Ikoné veut rester sur son nuage

Chez les Bleus, un Bondynois peut en cacher un autre. Le forfait de Kylian Mbappé face à l’Albanie et à Andorre a permis à la ville de Bondy d’exposer un autre de ses joyaux : Jonathan Ikoné. Moins précoce que son grand ami du PSG, l’attaquant lillois a connu une semaine de rêve pour ses débuts en équipe de France. Comme pour récompenser une saison pleine avec les Dogues, le joueur formé au PSG a goûté avec brio à ses premières minutes en Bleu. Et le plan s’est déroulé comme dans un rêve, sans aucun accroc. Une entrée en jeu et un but face à l’Albanie vendredi, avant de connaître sa première titularisation convaincante face à Andorre. Deux chances parfaitement saisies par l’intéressé et qui ont très certainement semé le doute dans la tête au sélectionneur Deschamps. A 21 ans seulement, Ikoné possède encore une belle marge de progression et semble être une alternative très crédible pour le futur des Bleus.

La réussite d’Ikoné est surtout une très bonne nouvelle pour Lille. A quelques jours de leur début en Ligue des Champions, les Dogues récupèrent un joueur en grande confiance et dont la valeur marchande a fait bond ces derniers jours. « J’ai été surpris mais très heureux de la convocation de Jonathan Ikoné, on ne s’y attendait pas, a expliqué en conférence de presse Christophe Galtier, le coach lillois. Ensuite, le fait de rentrer, de marquer et d’être titulaire sur le deuxième match est un signe fort, quels que soient les adversaires. C’est la preuve que Jorko a dû envoyer des signaux très positifs au sélectionneur. Le LOSC, dans son ensemble, est très heureux de le voir performant en sélection. » Un vrai coup de boost pour le joueur qui espère conclure en beauté sa folle semaine avec la réception d’Angers. Et pourquoi pas ouvrir enfin son compteur but…

Ikoné le sait, cette réussite n’est pas une fin en soi. Il lui faut faire preuve de constance en Ligue 1 et de briller en Ligue des Champions pour s’inscrire dans la durée. « Il y a de l'émotion mais il faut garder son calme. C'est vraiment un plaisir de connaître ma première titularisation aujourd'hui, je suis content pour moi et pour l'équipe, a-t-il déclaré dans des propos relayés par l’AFP. (Sur la possibilité de revenir en octobre) J'espère, en tout cas c'est ce que je souhaite mais c'est le coach qui fait sa sélection. J'espère tout donner avec mon club pour revenir en équipe de France A. On ne connaît pas la suite, on verra. Tout le monde a su m'accueillir, me mettre à l'aise. Je remercie le groupe, le staff et le coach parce que cette semaine s'est super bien déroulée. » A lui de la conclure en beauté ce soir face au SCO (19h – beIN SPORTS 1).