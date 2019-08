Deux mois après, « le miracle », dixit Florent Balmont, est encore dans tous les esprits du côté de Gaston-Gérard. Ce miracle, c’est ce sauvetage in extremis en Ligue 1, après un barrage de haute lutte remporté face au RC Lens (1-1, 3-1). Paradoxalement, les deux grands artisans du succès du match retour, Naïm Sliti et Wesley Said, ne devraient pas disputer la saison à venir avec Dijon. Le premier est annoncé avec insistance en Arabie Saoudite. Le second est en plein bras de fer avec le club pour forcer un transfert vers Toulouse. Dans les deux cas, les deux hommes veulent partir. Et Dijon, avec les moyens du bord, va tenter une nouvelle fois de ne pas descendre, pour sa quatrième saison consécutive dans l’élite du football français.

Plombé par une défense souvent aux abois l’an passé, le DFCO a travaillé pendant l’été à rendre ce secteur de jeu plus solide. Le résultat ? Le recrutement de Bruno Ecuele Manga, de retour en France après cinq ans à Cardiff, pour former une charnière 100% ex-FC Lorient avec Wesley Lautoa. Au milieu, l’arrivée du Gabonais Didier Ndong doit apporter de la densité à l’entrejeu quand devant, c’est Mama Baldé, recruté en provenance du Sporting Portugal en échange de Valentin Rosier, qui vient pour apporter vélocité et profondeur à l’attaque bourguignonne.

Le nouveau coach et enfant du club, Stéphane Jobard, a bien conscience que son effectif risque de pas mal bouger avant la fin de la période des transferts. En attaque, du changement est à prévoir pour venir épauler Julio Tavares et démarrer la saison dans les meilleures conditions au moment de recevoir l’AS Saint-Etienne lors de la première journée. « L'idée est de se rendre la vie un peu plus douce, l'année prochaine, pour qu'on puisse survivre un peu plus longtemps » confiait Stéphane Jobard au moment de sa nomination sur le banc. Pas de doute, l’opération maintien a déjà commencé à Dijon.

Arrivées : Mama Baldé (Sporting), Bruno Ecuele Manga (Cardiff City), Didier Ndong (EA Guingamp), Bryan Soumaré (Saint-Quentin)

Départs : Chang-hoon Kwon (Fribourg), Valentin Rosier (Sporting Portugal), Sory Kaba (FC Midtjylland), Medhi Abeid (FC Nantes) (Ettifaq FC), Oussama Haddadi (Ettifaq FC)

60 - Soit le nombre de buts encaissés par le DFCO sur l’exercice précédent. Seul l’En Avant Guingamp (68) a fait pire en 2018-2019.

Touché en juillet aux ischio-jambiers, Runar Runarsson va bien tenir sa place pour le coup d’envoi de la saison. Une bonne nouvelle pour la formation bourguignonne, qui compte sur les arabesques de son portier islandais pour s’éviter une nouvelle saison difficile. Signé l’an passé pour prendre la succession de Baptiste Reynet, le gardien de 24 ans n’a pas dégagé la même assurance que son prédécesseur sur sa ligne, au point de devenir remplaçant entre la 19ème et la 29ème journée de championnat.

Le natif de Reykjavik a finalement repris sa place devant Bobby Allain pour la fin du championnat, ce qui a correspondu à plusieurs résultats positifs pour le DFCO (victoire à Lyon et contre Rennes). Mais le club Rouge et Blanc, qui a mis à l’essai l’ancien Lillois Vincent Eneyama (sans finalement le conserver), attend forcément plus de Runarsson, qui présentait la saison dernière le pourcentage d’arrêts le moins élevé du championnat (57%) chez les gardiens à au moins 20 matchs joués.

Ailier polyvalent, Mama Baldé est encore un inconnu au haut niveau. Formé au Sporting, le milieu offensif a fait ses classes ces deux dernières saisons en prêt au CD Aves (Liga NOS). 3 buts pour sa première saison, 10 la seconde : la montée en puissance du joueur de 23 ans a été notable et remarquée par le DFCO. Echangé avec Valentin Rosier, Baldé va avoir tout le loisir d’exprimer ses qualités de vitesse sur l’aile droite de Dijon.

« Il est capable de manger la profondeur, ce que l’on n’avait pas, et est hyper puissant » commente Stéphane Jobard à propos de son nouvel élément, international bissau-guinéen (1 sélection). Point intéressant, Mama Baldé peut aussi dépanner en défense dans le couloir droit. De quoi donner des idées à son entraîneur, qui a testé en pré-saison une défense à cinq.

« Nous sommes Dijon, nos moyens en termes de recrutement ne sont pas illimités. » Mi-réaliste, mi-fataliste, Stéphane Jobard est conscient que Dijon doit être malin dans son Mercato.