Ligue 1 Conforama : Choupo-Moting, le ciel s’éclairci…

C’est bien connu, le malheur des uns, fait le bonheur des autres. A Paris, les tracas physiques de Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont propulsé Eric Maxim Choupo-Moting sur le devant de la scène dimanche dernier contre Toulouse (4-0). Au Parc des Princes, l’attaquant camerounais a vécu un petit tournant dans son histoire parisienne. Entré en jeu à la place de Cavani au quart de jeu, le Lion Indomptable a livré sa meilleure prestation sous le maillot du club de la Capitale. Auteur d’un doublé, Choupo-Moting a d’abord fait apprécier sa qualité technique (50e), avant de faire preuve d’une efficacité chirurgicale sur son deuxième but (75e). Au-delà de ses deux buts, l’ancien attaquant de Liverpool ou encore de Schalke 04 a été crédité d’une excellente prestation. Disponible pour ses partenaires, affûté, rapide dans ses mouvements, Choupo-Moting a envoyé un joli message à son coach, en même temps que le Parc des Princes scandait son nom durant de longues minutes.

Cette performance XXL, à l’heure où le PSG doit régler le cas Neymar et doit faire face à une cascade de blessures, va très certainement changer beaucoup de choses pour le Camerounais. « Je compte sur lui cette saison et je suis très heureux pour lui, a déclaré son premier défenseur, Thomas Tuchel. Jouer en 9, ce n'est pas son poste préféré et ce n'est pas son meilleur poste. Je le préfère ailier gauche pour être un peu plus ouvert qu'un numéro 9. Il a été très bon et c'était nécessaire. Il a pris confiance aux entraînements. Il a repris depuis trois semaines. Il a donné beaucoup d'intensité, de qualité, il a fait ça avec une nouvelle confiance et un nouvel état d'esprit. Ses mouvements étaient bien, c'était très fluide avec Kylian et ses courses dans la surface très agressives étaient nécessaires quand on a eu des centres de Juan, Angel et Colin de l'autre côté. » De quoi très certainement lui permettre d’être titulaire contre le FC Metz ce soir…

Face aux Grenats, Choupo-Moting sera très certainement aligné en compagnie d’Angel Di Maria e Pablo Sarabia, deux excellents passeurs. Face à une défense messine pas tout à fait rassurante, Choupo-Moting aura une occasion en or de transformer l’essai. « Populaire et parfois moqué ? Je vis bien, je vis ma vie, je suis content avec l'équipe, je m'entends bien avec tout le monde, a déclaré le joueur au micro de Canal +. J'adore aussi les supporters du PSG. Après, chacun a le droit d'avoir son opinion sur chaque joueur. Ça fait partie du football professionnel. Je me concentre sur moi, j'essaie de bien m'entraîner. Et après, si j'ai l'occasion de jouer, j'essaie de faire de mon mieux. C'est normal quand tu es un joueur offensif, on attend des buts ou des passes décisives. » Avec ce niveau-là, Choupo-Moting peut être confiant : il y aura très certainement d’autres buts…