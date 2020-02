Étiqueté « grand espoir » du côté de Monaco, Irvin Cardona a depuis dû faire ses armes loin du Rocher. Titré avec Benjamin Mendy et consorts en 2016-17, le Nîmois a en effet dû quitter la Principauté pour se faire un nom. A désormais 22 ans, alors que l’intéressé avait très modestement participé au titre de champion de France de l’ASM, avec seulement 16 minutes au compteur, c’est en Belgique que Cardona a véritablement pu montrer l’étendue de son talent.



En effet, prêté deux saisons au Cercle Bruges, le club satellite de Monaco, l’attaquant a enfin pu avoir sa chance au haut niveau. Ainsi, après une saison en Proximus League, l’équivalent de la seconde division belge, avec sept réalisations en 17 apparitions, Cardona a ensuite confirmé dans l’élite du « plat pays. » Auteur de six buts en 20 matchs, toujours avec le Cercle Bruges, le Français a ainsi continué d’exprimer son potentiel en profitant de la chance qui lui était donnée. Brest, un tournant dans sa carrière ?

Rapidement devenu un chouchou du public en Belgique, Cardona est finalement retourné sur le Rocher après ce prêt plus long que prévu. Si le natif de Nîmes nourrissait certains espoirs après deux saisons intéressantes, c’est finalement un transfert à Brest qui a permis à l’attaquant d’enfin avoir sa chance en Ligue 1 cette saison. Transféré durant l’été, le nouveau numéro 14 du SB29 a depuis prouvé qu’il avait le niveau pour s’imposer en France.



« Cette saison peut-être un tournant. C’est le bon moment pour revenir en France, surtout avec le coach, ici, qui fait confiance aux jeunes », reconnaissait Cardona, au moment de sa signature. Depuis, l’attaquant s’est petit à petit imposé dans le schéma mis en place par Olivier Dall’Oglio et compte même cinq buts et trois passes décisives en 17 rencontres. Ce dimanche (à 17h00, sur beIN SPORTS 2), le Gardois tentera de profiter de la mauvaise passe de Saint-Etienne pour rapprocher encore un peu plus son équipe du maintien.