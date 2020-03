Ligue 1 Conforama : Camavinga, Cherki... 5 garçons pleins d'avenir

Eduardo Camavinga (Rennes, 17 ans)

1 - Eduardo Camavinga (17 ans et 2 mois) a joué plus de minutes en Ligue 1 cette saison (1511 minutes) que tous les autres joueurs de -18 ans ayant évolué dans les 5 grands championnats sur la période (1099 en cumulé). Joyau. @staderennais pic.twitter.com/G6S86L42sW

— OptaJean (@OptaJean) January 15, 2020



Victor Osimhen (LOSC, 21 ans)

Predrag Rajkovic (Reims, 24 ans)

4 - Predrag Rajkovic a arrêté 4 penalties en Ligue 1 cette saison, aucun gardien n’a fait mieux sur un exercice depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). C’est également le meilleur total pour un portier des 5 grands championnats en 2019/20. Spécialiste. @StadeDeReims pic.twitter.com/YEK1jtdCsP

— OptaJean (@OptaJean) March 7, 2020



Imran Louza (Nantes, 20 ans)

C'est bien sûr celui qui a le plus explosé cette saison, non seulement en France, mais aussi en Europe. Révélé à seize ans en début d'exercice, le gamin rennais a immédiatement intéressé tous les plus grands du Vieux Continent, avant de connaître un logique (et léger) coup de moins bien.Lui aussi s'est montré plus efficace et explosif lors des premiers mois, ce qui lui a également valu les attentions de nombreux cadors européens. Désormais cinquième meilleur buteur avec treize réalisations, le jeune attaquant nigérian reste un leader du LOSC lancé dans la course vers la Ligue des Champions.Chipé dans l'anonymat le plus complet au Maccabi Tel-Aviv, le gardien serbe est le garant de la deuxième meilleure défense d'Europe derrière le Real Madrid, rien que ça (19 buts encaissés contre 21). Ses innombrables parades, notamment sur penalty, ont fortement contribué à offrir à Reims la cinquième place de Ligue 1.



Nantes peine à maintenir ses standards de début de saison, où Moses Simon faisait plus figure de phare des Canaris. Plus régulier, Imran Louza est devenu, malgré des chiffres peu spectaculaires (deux buts et deux passes), l'atout fraîcheur du FCN, constamment souligné pour sa qualité de passe.

Rayan Cherki (OL, 16 ans)

Même s'il a peu joué (et pas marqué) en Ligue 1, Rayan Cherki est en train de démarrer une carrière qui s'annonce ravageuse. A seulement seize ans, l'attaquant de l'OL, dans la lignée de Benzema, a déjà inscrit un doublé en Coupe de France à Nantes (3-4).