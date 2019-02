Ligue 1 Conforama : Briand au centre des attentions

Bordeaux-Guingamp. Si ce n’est pas l’affiche de la saison en Ligue 1, les à-côtés de la rencontre rendent ce rendez-vous très intéressant. Voire un brin épicé. Au cœur des débats, les retrouvailles attendues, et glaciales, entre Jimmy Briand et son ancien club, Guingamp. Bref rappel des faits. Après trois ans passés en Bretagne, Briand décide de rejoindre le Canada l'été dernier, libre de tout contrat avec l’accord de Guingamp. Quelques semaines plus tard, le deal capote et l’intéressé se retrouve à Bordeaux. Un transfert difficile à accepter pour l’EAG qui l’a laissé partir uniquement pour Montréal et non pas pour renforcer une équipe de Ligue 1. Le point de départ d’un conflit âpre entre les Guingampais (joueurs, club, public) et le joueur. Dans un souci d’apaisement, Bordeaux avait décidé de se priver de son buteur lors du match aller. Ce soir, il sera présent et particulièrement observé.

Du coach au président, en passant par les fans bretons, personne n’a oublié cet épisode. « Je ne crois pas que la page soit tournée, parce que ça a laissé des traces, a expliqué en conférence de presse Jocelyn Gournennec, l’ex coach de Bordeaux et actuel entraîneur de Guingamp, dans des propos relayés par actu.fr Son départ ne s’est pas fait dans de bonnes conditions. En tout cas, pas celles qu’il aurait dû avoir compte tenu de son importance dans l’équipe pendant trois ans, une année avec moi et deux années avec Antoine. C’était le capitaine et son départ n’a pas été bien vécu. »

Le président Desplat, qui a porté l’affaire devant les tribunaux, y va plus franco : « Je n’ai jamais vu un joueur s’engager libre et contre la volonté de son club, dans un autre club. C’est simplement ce bon droit là qu’on va faire valoir. La blessure morale, elle, est je ne vais pas dire éternelle… Mais si, certainement. C’est beaucoup sur l’attitude du joueur avant son départ. Mais aussi sur l’attitude du joueur après son départ. C’est globalement un personnage très noir qu’on a découvert. »

Cette histoire va très certainement animer la rencontre et conditionner l’état d’esprit des joueurs. Briand sera-t-il assez fort pour en faire abstraction ? La défense guingampaise sera-t-elle déstabilisée ? Avant le coup d’envoi, le meilleur buteur français de Ligue 1 en activité (90 buts) part avec un avantage psychologique. En plus d’évoluer devant son public et dans une équipe bien mieux classée, Briand est en forme et sort d’une prestation aboutie face à Toulouse. Son petit bijou à la 90e minute synonyme de victoire le week-end dernier n’a fait que décuplée sa confiance du moment. De quoi lui permettre une dernière offense envers son ancien club ?