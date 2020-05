La décision est tombée jeudi dernier, la Ligue 1 exercice 2019-2020 s'est terminée avec un nouveau sacre pour le PSG et un Olympique Lyonnais non européen. Ce qui avait été loin d'être au goût de Jean-Michel Aulas.

Sondé par L'Equipe ce mercredi soir, Jean-Michel Aulas n'a pas voulu lâcher l'affaire. « On est dans un mauvais chemin, ce n'est peut-être pas trop tard pour essayer d'imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent sur le plan politique : on avait jusqu'à fin août et peut-être même début septembre pour terminer (...). »Pour Aulas, un retournement de situation est de l'ordre du possible. « Jusqu'à ce que je reçoive le procès-verbal du conseil d'administration qui a décidé d'arrêter. Je n'arrive pas à l'avoir depuis le 30 avril, et c'est étrange.» La décision du gouvernement allemand , prise ce mercredi, pourrait mener à un changement selon le président de l'OL : «. Pour tous les gens qui sont raisonnables et qui avaient pour principal argument, pour nous dire d'arrêter, que tous les autres Championnats allaient s'arrêter, une étape très importante a été franchie aujourd'hui. »