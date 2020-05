Le printemps d'Angers a été agité. L'été risque de l'être un peu moins. Après plusieurs changements au niveau de l'organigramme, le SCO va miser sur la stabilité pour dessiner les contours de son effectif. Une mission qui revient à Sébastien Larcier, le nouveau directeur sportif angevin. Ses objectifs ont été dévoilés par Ouest-France. Sa principale mission sera de préserver l'ossature d'une équipe équilibrée qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1. Pour y arriver, les prolongations de Rayan Aït-Nouri et Farid El Melali ont été particulièrement bien accueillies. Le dossier Thomas Mangani est actuellement en discussion.

Le milieu de terrain, libre le 30 juin et courtisé par Nîmes, pourrait finalement porter le maillot angevin une année de plus. Mais tout le monde n'aura pas cette chance. Certains joueurs n'entrent plus dans les plans de Stéphane Moulin. Théo Pellenard et Anthony Mandrea n'ont pas encore été prolongés. Et les joueurs prêtés ces derniers mois sont invités à trouver un nouveau point de chute. Il s'agit surtout de Baptiste Guillaume, Harisson Manzala, Ibrahim Cissé, Lassana Coulibaly ou Thomas Touré. Lui aussi prêté, Vincent Pajot sait déjà qu'il restera à Metz à l'issue de l'été. Prêté par Rennes, Souleyman Doumbia ne devrait pas s'éterniser dans l'Anjou. Son option d'achat ne sera pas forcément levée.

Un cadre possède un bon de sortie

Malgré sa volonté de garder ses titulaires, Angers pourrait en perdre un durant l'été. Baptiste Santamaria a un bon de sortie. Convoité, il pourrait donc partir. Un départ qui pourrait avoir un impact considérable. La quête d'un potentiel successeur au milieu de terrain fait partie des dossiers prioritaires. L'autre axe de travail angevin concerne le poste de latéral gauche. Une doublure de qualité est espérée pour aborder la prochaine saison avec sérénité.

Mais plus qu'éviter des départs, Angers a des ambitions. L'une d'entre elles concerne le poste de gardien. Paul Bernardoni pourrait rejoindre le stade Raymond-Kopa. Le portier actuellement prêté à Nîmes par Bordeaux pourrait prendre la suite de Ludovic Butelle. Son coût est estimé à 6 millions d'euros. D'autres recrues pourraient arriver mais le mercato du SCO ne devrait pas faire beaucoup de bruit. La continuité est l'un des maîtres mots du projet angevin depuis son retour dans l'élite.