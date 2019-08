Ligue 1 Conforama - Angers connaît la chanson !

La fête a été belle à Raymond-Kopa ce mercredi. Dans une très belle ambiance pour célébrer son centenaire, le SCO a offert à son public un match de gala face à Arsenal. Au-delà de l’anecdotique défaite aux tirs au but, la prestation angevine a été encourageante, malgré un onze qui pourrait évoluer encore d’ici la fin du Mercato. Une habitude pour le club angevin qui perd régulièrement ses meilleurs éléments pour rester dans les clous financièrement. Trois joueurs font encore rêver des clubs étrangers mais, en marge du choc face aux Gunners, le président Saïd Chabane s’est montré rassurant : « Pour le cas de trois de nos joueurs (Stéphane Bahoken, Baptiste Santamaria et Jeff Reine-Adélaïde), les choses se bousculent, n’a pas caché le patron SCO dans des propos relayés par Ouest-France. Mon souhait est qu'il n'y ait plus de départ. Après nous savons ce que l'on veut et la valeur de nos joueurs. Mais il ne faut pas oublier que nous avons une saison de Ligue 1 à préparer. (...) L'entraîneur a défini ses besoins. Nous avons encore une arrivée à finaliser. Son groupe sera ainsi au complet. »



Une arrivée qui devrait venir de Ligue 2. En effet, Casimir Ninga est sur le point de quitter Caen pour Angers contre un chèque oscillant entre 3 et 3,5 M€. Le Tchadien deviendrait ainsi la 4ème recrue offensive de l’été après les deux Nîmois Rachid Alioui et Sada Thioub. En vue à Clermont, Mathias Pereira Lage va lui tenter sa chance à l’échelon supérieur mais ne partira pas comme titulaire. Devant une défense qui n’a pas évolué mais qui pourrait voir le prometteur Rayan Aït-Nouri (voir plus bas) faire son apparition dans le onze de départ, Baptiste Santamaria sera l’un des hommes de base de Stéphane Moulin. Sauf si Aston Villa augmente considérablement sa première offre de 7 M€. « Tout est possible dans le football. Il y a des propositions. On en discute, n’a pas caché le milieu de 24 ans après le match face à Arsenal. Mais, pour le moment, je porte toujours le maillot angevin. (…) La Premier League est un championnat fantastique, mais la Ligue 1 c’est bien aussi. »

Jeff Reine-Adélaïde (voir plus bas) et Angelo Fulgini devraient compléter le milieu de terrain, même si le second s’est blessé en préparation et manquera les premières semaines de compétition. Pour sa 9ème saison sur le banc angevin (la longévité la plus importante pour un coach dans les 5 grands championnats européens), Stéphane Moulin s’est montré rassurant vis-à-vis des potentiels départs qui pourraient émailler la fin du Mercato : « L’an dernier, on nous avait promis l’enfer parce que notre meilleur buteur (Karl Toko Ekambi) était parti et on est encore là, a-t-il expliqué à L’Equipe. A nous de trouver les bons assemblages pour rester une équipe compétitive ». Des bonnes surprises ne sont pas à exclure comme l’ailier Farid El Melali, très en vue lors de la préparation, l’attaquant Wilfried Kanga ou des jeunes issus du centre de formation comme Waniss Taïbi ou Zinédine Ould Khaled. La dalle angevine n’est pas prête d’être rassasiée !







Arrivées : Rachid Alioui (Nîmes, fin de contrat), Dorian Bertrand (Béziers, retour de prêt), Saliou Ciss (Valenciennes, retour de prêt), Lassana Coulibaly (Glasgow Rangers), Julien Masson (Valenciennes), Jason Mbock (Monaco, fin de contrat), Mathias Pereira Lage (Clermont), Danijel Petkovic (Lorient), Sada Thioub (Nîmes)

Départs : Zacharie Boucher (Auxerre, retour de prêt), Elhadji Pape Diaw (Caen, prêt), Baptiste Guillaume (Valenciennes, prêt), Alexandre Letellier (Sarpsborg, prêt), Harrison Manzala (Le Mans, prêt), Cheikh N’Doye (Birmingham City, retour de prêt), Flavien Tait (Rennes), Thomas Touré (Sochaux, prêt)





3- Comment le nombre de matchs nuls obtenus la saison passée par Angers après avoir été mené de 2 buts en championnat. Preuve une nouvelle fois que la fameuse dalle angevine n’est pas une légende…



Restera, restera pas ? Comme pour Baptiste Santamaria et Stéphane Bahoken, l’été de Jeff Reine-Adélaïde n’est pas des plus reposants. Le milieu central, capable d’évoluer également sur le côté droit, a d’ailleurs été sur courant alternatif lors des matchs amicaux estivaux, même si sa présence à l’Euro Espoirs avec l’équipe de France a tronqué sa préparation. Sa montée en puissance l’an dernier malgré des petites statistiques (3 buts et 3 passes décisives en 35 matchs de L1) n’est pas passée inaperçue. Florian Maurice, en charge du recrutement à l’OL, aurait d’ailleurs assisté à la rencontre amicale face aux Gunners…



Mais Lyon est loin d’être le seul sur la piste du joueur de 21 ans. Lille aurait même déjà transmis une offre de 15 M€, bonus compris, alors que le FC Porto et l’AS Monaco le surveillent également de près ! Cependant, la direction angevine s’est montrée inflexible pour le moment et attendrait 20 M€ (hors incentives et autres pourcentages à la revente) pour le lâcher à 3 ans de la fin de son bail.



« Aujourd'hui, on est en train de réfléchir avec mon agent. Rien n'est fixé, on continue à réfléchir, n’a pas caché l’ancien pensionnaire du RC Lens et d’Arsenal au micro de beIN SPORTS mercredi. Aujourd'hui, je suis focalisé avec Angers. Je travaille pour. On a un début de championnat qui commence dans dix jours. En attendant, je suis focalisé sur Angers. » Qu’il soit au SCO ou ailleurs, « JRA » sera, quoi qu’il arrive, un joueur à suivre cette saison !







Lui aussi a déjà bon nombre d’admirateurs parmi les cellules de recrutement européennes… Rayan Aït Nouri n’a pourtant que 53 minutes de Ligue 1 dans les jambes mais semble bien parti pour être titulaire rapidement sur le flanc gauche de la défense angevine. Théo Pellenard ne s’est en effet pas montré très rassurant lors de la préparation et pourrait rapidement être mis sur le banc par le latéral gauche tout juste âgé de 18 ans. Sur les tablettes de l’Atlético Madrid, de Monaco et du Séville FC (entre autres), le natif de Montreuil, international U19 tricolore était d’ailleurs titulaire face à Arsenal. Va-t-il effectuer une première saison entière en L1 ? Réponse dans les prochaines semaines alors qu’Aït Nouri est représenté par un certain Jorge Mendes…

« Ce petit "100 ans", ce n’est pas du vent. A nous de faire du bon travail pour marquer cette saison. On ne va pas se prendre pour d’autres. On est tous fixés vers l’objectif du maintien. Une fois celui-ci acquis, on verra si on peut viser plus haut » - Romain Thomas dans L’Equipe.

