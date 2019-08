Ligue 1 Conforama : "André Villas-Boas project" à Marseille !

Finaliste de la Ligue Europa et quatrième de Ligue 1 Conforama, l’Olympique de Marseille imaginait réaliser une saison 2018-2019 de haute voltige. Treize défaites en championnat, une cinquième place et trois éliminations au premier tour des Coupes plus tard, le club aura finalement vécu une saison en enfer. Les supporteurs réclamaient du changement et demandaient la tête de Jacques-Henri Eyraud, ils ont finalement eu celle de Rudi Garcia, l’entraîneur choisi pour incarner et lancer "l’OM Champions Project." Pour le remplacer, la direction phocéenne a jeté son dévolu sur André Villas-Boas, qui a désormais pour mission d’entamer un nouveau cycle avec l’OM, et de le ramener sur le devant de la scène française.

Pour ce faire, le Portugais ne pourra pas compter sur un mercato stellaire. Epinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Marseille a signé un accord avec les têtes pensantes du football européen pour redresser ses comptes et atteindre le seuil de rentabilité d’ici 2023. Cure d’austérité oblige, l’OM n’a que peu de marge de manœuvre dans cette fenêtre de mercato. L’objectif principal est d’ailleurs l’allègement de la masse salariale. En ce sens, Mario Balotelli, Lucas Ocampos et Clinton Njie ont déserté. Luiz Gustavo et Kevin Strootman, qui possèdent des émoluments en or, pourraient prochainement partir. Dans le sens des arrivées, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alvaro Gonzalez a débarqué en prêt de Villarreal, tandis que Dario Benedetto a finalement renforcé le secteur offensif, après un long feuilleton. Marseille ne s’interdit toutefois pas de renforcer son effectif si une bonne occasion se présente d’ici la fin du mercato.

Sous l’égide de l’entraîneur Portugais, les Marseillais ont vécu un début de pré-saison compliqué, avant de peu à peu monter en puissance. Ils ont d’abord vaincu les U23 de Stoke City 1-0, avant de perdre contre Accrington 2-1, et de mordre la poussière contre les Rangers 4-0. Ils ont ensuite remporté les EA Ligue 1 Games, en venant à bout de Bordeaux 2-1 puis de Saint-Etienne sur le même score. Marseille a pris la mesure d’une équipe remaniée de DC United 8-1, avant de perdre contre le Napoli 1-0 pour son dernier match de préparation. Un bilan de quatre victoires en sept rencontres, qui a donné un aperçu du système de jeu souhaité par André-Villas Boas.

Vidéo : L'OM remporte les EA Ligue 1 Games

Après avoir évolué en 4-2-3-1, puis avec une défense à trois avec Gonzalez, Marseille a repris son traditionnel 4-3-3, un schéma tactique qui fait notamment la part belle aux milieux créateurs. André Villas-Boas pourrait donc utiliser ce système tout au long de la saison, même s’il ne s’interdit pas de le changer, en fonction de la fin du mercato notamment. Au rayon des satisfactions, notons le retour d’un Mandanda affûté, et affublé du brassard de capitaine, et d’un Dimitri Payet retrouvé, avec trois buts lors de la pré-saison. Certains jeunes issus du centre de formation, comme Florian Chabrolle et Isaac Lihadji, ont également montré qu’ils auront leur mot à dire cette année.

Arrivées : Alvaro Gonzalez (Villarreal), Dario Benedetto (Boca Juniors), Grégory Sertic (FC Zürich, RP), Christopher Rocchia (FC Sochaux, RP), Saïf-Eddine Khaoui (SM Caen, RP)

Départs : Lucas Ocampos (FC Séville), Clinton Njie (Dynamo Moscou), Yusuf Sari (Trabzonspor), Florian Escales (Laval), Tomas Hubocan (libre), Romain Cagnon (libre), Mario Balotelli (libre), Rolando (libre), Aymen Abdennour (FC Valence, FP)

16 – Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille la saison dernière avec 16 buts, Florian Thauvin est également l’un des trois seuls joueurs, avec Edinson Cavani et Radamel Falcao, à avoir inscrit au moins 15 buts lors des trois dernières saisons de Ligue 1 Conforama.

Après un feuilleton qui aura duré plus d’un mois, Dario Benedetto a enfin posé ses bagages à l’OM. En quête de son fameux grand attaquant pour remplacer Mario Balotelli, Zubizarreta et Villas-Boas ont décidé de faire confiance au buteur de Boca Juniors. Besogneux, puissant et adroit devant la cage adverse, l’Argentin arrive pourtant sans grandes certitudes à l’OM. S’il a marqué la bagatelle de 46 buts en 76 rencontres avec Boca Juniors, il peine à retrouver son niveau depuis sa rupture des ligaments croisés du genou fin 2017.

✍️ @PipaBenedetto endosse officiellement les couleurs Olympiennes 🔵⚪



Vivez les premières minutes de son arrivée à Marseille 👉 https://t.co/gxgc117QNm pic.twitter.com/jph7LN2vtY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 5, 2019



En 26 matchs cette saison, Benedetto n’a marqué que six fois. A 29 ans, pourra-t-il retrouver son plus haut niveau dans un championnat qu’il s’apprête à découvrir ? Son arrivée à tout d’un pari. Mais il l’affirme, il sera bien prêt physiquement très rapidement : "Je me sens bien, je me sens très bien, j’ai une tension au ligament interne qui m’a fait rater un jour d’entraînement. Si tout se passe bien, je vais commencer l’entraînement au plus vite. Pour le premier match, on ne prendra pas de risque, mais pour le deuxième, je peux commencer normalement avec l’équipe si le coach en décide."

En manque d’argent pour renforcer son effectif lors du mercato, l’Olympique de Marseille devra en partie s’appuyer sur ses jeunes pousses cette saison. Jeune pépite du centre de formation phocéen, Isaac Lihadji présente toutes les caractéristiques pour être ce genre de joueur. A 17 ans, il impressionne son monde en interne. Technique et créateur, il est capable d’évoluer en numéro 10 ou sur le côté droit. Fin adepte du dribble, il a également tendance à vouloir faire la différence tout seul, comme il l’a montré face au Napoli dimanche soir. Courtisé par les plus grandes écuries européennes, Lihadji n’a toujours pas signé pro à l’OM.

Nos minots poussent à l'entraînement 🔵⚪



La feinte d'Isaac Lihadji 🔥 pic.twitter.com/SGNFIByfWU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2019



Une situation qui pourrait rapidement se décanter, comme l’a évoqué Villas-Boas en conférence de presse : "J'ai parlé avec Isaac, et les agents d'Isaac parlent avec Andoni. J'espère que le club trouvera un accord. Le plus difficile, c'est de former un jeune et de le voir partir finalement. C'est malheureusement une éventualité dans le football d'aujourd'hui. On fera une proposition de notre niveau et on espère qu'il acceptera. Mais on ne doit pas surpayer un joueur qui n'a encore jamais joué en pro avec l'OM."

Dans les colonnes de L’Equipe, André Villas-Boas a évoqué la fin du mercato marseillais, après la défaite 1-0 contre le Napoli : "Nous n’avons pas d’argent, c’est dommage mais c’est la vérité. Nous sommes en difficulté par rapport au fair-play financier. Maintenant, on doit penser aux cessions. J’attends maintenant avec anxiété la fermeture du mercato anglais le 8 août parce qu’il peut tout changer pour les autres équipes. On ne peut pas faire de grandes choses, une ou deux arrivées peut-être."