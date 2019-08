Ligue 1 Conforama : Amiens, la vie sans Christophe Pélissier

Une saison 2018-2019 éprouvante. Un mercato qui tarde à décoller. Le départ du très respecté Christophe Pélissier. L'arrivée surprise du méconnu Luka Elsner. Des cadres en quête de nouveaux défis. Les signaux envoyés par l'Amiens SC ne sont pas très rassurants à quelques jours du début de la Ligue 1 Conforama. Présent parmi l'élite depuis deux saisons, le club picard va entamer son troisième exercice de suite en L1. Une belle preuve de régularité pour un club aux moyens financés limités. Et à force de tirer sur la corde, celle-ci pourrait bien se rompre. 13ème en 2018, 15ème en 2019, Amiens se battra une nouvelle fois pour le maintien pour la saison à venir. Avec peut-être moins de certitudes que les saisons passées.



Cette saison s'annonce décisive pour Amiens. L'homme qui a presque tout bâti, Christophe Pélissier, n'est plus aux commandes après son départ surprise à Lorient. Au club depuis 2015, Pélissier a fait monter le club en Ligue 2, puis en Ligue 1, avec des moyens limités. Cette saison, le club picard sera donc orphelin de son bâtisseur. Et pour compliquer les choses, les manettes du club ont été confiées à un jeune entraîneur méconnu du grand public : Luka Elsner. Le profil de ce coach franco-slovène détonne. A tout juste 37 ans, Elsner va être mis en lumière après avoir du très bon travail du côté de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Passé notamment par Domzale, Elsner est un coach aux idées novatrices adepte du beau jeu. Sur le papier, tout cela est séduisant. Reste désormais à confirmer sur le terrain.

La mission sera compliquée pour Elsner qui a vu l'effectif picard s'affaiblir comparé à la saison dernière. Khaled Adenon a quitté le club. Emil Krafth, Moussa Konaté voire Prince Gouano sont en partance. Mais le Mercato n'est pas terminé et si Amiens parvient à conserver ses cadres tout en apportant quelques retouches, le onze amiénois pourrait avoir joli mine.

Arrivées : Christophe Jallet (libre), Aleesami (Palerme), Blin (transfert définitif), Gnahoré (transfert définitif), Guirassy (transfert définitif), Krafth (transfert définitif), Essele (Nkufo), Bumbu (Lille B), Khalid (Toulouse B), Eneme-Ella (Liefiring), Papeau (Sainte-Geneviève), Lahne (AIK Solna)

Départs : El-Hajjam (Troyes), Rabeï (Fremad Amager), I.Gomis (Dunkerque), Adenon (Al Wehda)

12 M€ - En négociant 20 % sur une prochaine revente lors du transfert de Tanguy Ndombélé à Lyon, les dirigeants d'Amiens ont vu très juste. L'ancien milieu picard a été vendu cet été pour 60 M€, plus des bonus. Avec ce montant faramineux, Amiens obtient un peu plus de 10 M€ et ce montant pourrait même grimper à 12 M€ si les bonus sont débloqués. Une jolie somme pour l'un des plus petits budgets de Ligue 1.

C'est une recrue sans l'être vraiment. Bongani Zungu est arrivé en Picardie à l'été 2017 pour remplacer Tanguy N'Dombélé. Deux ans plus tard, le milieu sud-africain de 26 ans tarde à exploser. La faute à des blessures récurrentes et notamment une vilaine rupture du ligament du genou en septembre 2018 qui l'a condamnée d'entrée d'exercice. Cette période noire est en passe d'être oublié pour l'ancien du Vitoria Guimaraes. On retiendra notamment sa superbe Coupe d'Afrique des Nations avec les Bafana Bafana.



Quart de finaliste après notamment avoir éliminé le pays hôte, l'Egypte, Zungu a fait partie des meilleurs milieux de terrain de la compétition. Imposant et précieux à la récupération, Zungu s'est révélé dans un rôle de sentinelle devant la défense capable de casser les lignes et de se projeter vers l'avant. De très belles prestations qui ont fait plaisir aux dirigeants et supporters amiénois, plus que jamais impatients de voir le nouveau Zungu jouer cette saison. A condition bien sûr que les pépins physiques ne s'en mêlent pas.

Cheick Timité va-t-il valider une nouvelle étape dans son ascension aussi belle qu'atypique ? L'attaquant (ou ailier) de 21 ans a un profil qui intrigue. Et pour cause. Timité a commencé le football en club que depuis cinq ans avec l'ES Nanterre et s'est vraiment lancé en 2016 lorsque l'AC Ajaccio l'a repéré. En quelques mois, tout s'emballe pour Timité qui pose ses valises à Amiens avant de se faire prêter une saison à Dunkerque.



Dans le Nord, Timité continue d'apprendre et revient en Picardie avec plus d'armes dans ses bagages. Remplaçant en début de saison dernière, Timité se révèle en 8es de finale de la Coupe de la Ligue avec un but face à Lyon. Depuis ce match, le natif d'Abidjan n'a cessé de grappiller des minutes. Rapide et véloce, Timité a déjà tapé dans l'oeil de son nouveau coach et aura très certainement son mot à dire cette saison.

"La personnalité de… Napoléon me fascine, car lui aussi est parti de rien pour devenir ce qu’il fut. J’ai repris de Bonaparte mon principe cardinal : toujours être en première ligne, sur le front, et batailler avec ses soldats." Dans un entretien accordé à la RTBF en avril 2019, Lukas Elsner, le nouveau coach d'Amiens, est revenu sur sa personnalité. De bon augure pour le club picard.