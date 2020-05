Ligue 1 : Clap de fin pour Florent Balmont

Il aurait sans doute rêvé de l’annoncer le 23 mai vers 23h00, après un dernier match à St-Etienne et un maintien acquis pour Dijon, mais c’est ce jeudi, sur Instagram, que Florent Balmont a annoncé la fin de sa carrière. La saison de Ligue 1 étant officiellement terminée en raison de la pandémie de coronavirus, le milieu de terrain de 40 ans ne rejouera plus au niveau professionnel.

« Salut à tous, il était prévu que je l’annonce lors de mon dernier match à la fin du mois de Mai mais les événements actuels en ont décidé autrement, écrit le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon. Ma carrière de footballeur vient de prendre fin et c’est avec une émotion que vous l’annonce officiellement. Je voulais remercier tous les clubs ou j’ai eu la chance d’évoluer: l’OL, le TFC, l’OGCN, le LOSC et le DFCO, tous mes entraîneurs et leurs staffs, toutes les personnes et les supporters que j’ai pu croiser au sein des clubs, mes coéquipiers dont certains qui sont devenus de vrai amis, ma famille et tout particulièrement ma femme, mes enfants, mes parents et mes sœurs qui m’ont toujours soutenu, encouragé et je voulais leur dire un grand Merci... Je vous aime. »

Trois titres de champion de France

Formé à l’Olympique Lyonnais, Florent Balmont a remporté le titre de champion de France en 2003 (9 matchs disputés) et 2005 (2 matchs) avec l’OL. Prêté entre-temps à Toulouse pour s’aguerrir (2003-04), il n’a pas réussi à trouver sa place au sein du meilleur club de France de l’époque, et a pris le chemin de l’OGC Nice (2004-2008), où il était un titulaire indiscutable, et a disputé une finale de Coupe de Ligue en 2006 (défaite contre Nancy).

C’est à Lille, entre 2008 et 2016, que Florent Balmont va connaître les plus belles années de sa carrière, en découvrant la Coupe d’Europe (11 matchs de Ligue des Champions) et réussissant le doublé Ligue 1 – Coupe de France en 2011. A 36 ans, il s’est lancé un dernier défi au sein du promu dijonnais où il a disputé quatre saisons, avant de terminer l’aventure au DFCO sur une 16eme place. Au total, Florent Balmont a disputé 615 matchs professionnels (21 buts) et a connu trois sélections en équipe de France espoirs, mais jamais chez les A.