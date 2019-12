Ligue 1 : Ces entraîneurs en danger pendant l’hiver

Et à ce petit jeu-là, le premier cité n'est autre que Leonardo Jardim. En effet, l'histoire entre le Portugais et Monaco semble toujours aussi tumultueuse. Licencié le 11 octobre 2018, puis ré-engagé quelques semaines plus tard, le 27 janvier 2019, l'actuel entraîneur de l'ASM semble se rapprocher à nouveau de la sortie. Alors que le club du Rocher a encore bien investi cet été sur le marché des transferts, avec notamment 40 millions d'euros pour Wissam Ben Yedder, les résultats sont trop en dents de scie pour la direction russe du club, et notamment le vice-président Oleg Petrov. L'actuelle 7eme place n'étant « pas assez, ce n'est pas ce que l'équipe mérite », aux yeux de ce dernier.







Si certaines rumeurs évoquaient un limogeage après le match contre Lille (4-1), Jardim est pour l'heure encore en place... en attendant que Monaco trouve son successeur ? Celui-ci pourrait bien être l'Espagnol Marcelino Garcia Toral, viré de Valence en septembre dernier. Toujours dans le sud de la France, Bernard Blaquart vit une deuxième saison compliquée au sein de l'élite du football français. 19eme avec Nîmes, l'ancien attaquant se sait menacé. « Un élan peut se créer, avec ou sans moi, la décision ne m'appartient pas... », a d'ailleurs reconnu l'intéressé samedi dernier, après le nouveau revers du NO à Marseille (3-1).

A Toulouse, l'effet Kombouaré n'a pas fonctionné

9 - Pires séries de défaites sur une même saison dans l'histoire de la Ligue 1

12 CA Paris en 1933/34

11 Strasbourg en 2007/08

11 Grenoble en 2009/10

11 Brest en 2012/13

9 Toulouse en 2019/20



Dominos ? pic.twitter.com/Ou1L3vhXbA



— OptaJean (@OptaJean) December 21, 2019

Lanterne rouge, Toulouse est au plus mal. Après un début de saison déjà compliqué, Olivier Sadran, le président du club, a déjà tenté un premier coup en nommant Olivier Kombouaré entraîneur à la place d'Alain Casanova en octobre. Si sa première a été réussie avec une victoire contre Lille (2-1), il n'a ensuite pas connu autre chose que la défaite en championnat. L'ancien du Paris Saint-Germain en est donc à neuf revers de suite en Ligue 1 et se rapproche dangereusement de la pire série de défaites sur une saison, détenue pour l'heure par le CA Paris avec 12 en 1933-34. Déjà menacé, Kombouaré ne compte pour autant rien lâcher.« Pour être très clair, ma situation je m'en fous complètement ! Aujourd'hui, j'ai envie de travailler pour trouver des solutions. Ça m'emmerde de voir mon équipe en difficulté et faire de piètres matchs comme celui-ci », lançait-il samedi dernier, après la défaite Nice (3-0). D'après L'Equipe, Denis Zanko, qui a assuré l'intérim après Casanova, pourrait revenir rapidement en première ligne. Enfin, dans les autres clubs qui se disputent le maintien cette saison en Ligue 1, Vincent Hognon à Metz et Luka Elsner, qui avait agréablement surpris positivement pour ses débuts, à Amiens peuvent également se faire un peu de souci...