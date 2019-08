Ligue 1 : Bordeaux, le calme après la tempête ?

Changement de propriétaires, psychodrame Poyet, intérim géré par Bédouet et Ricardo, sans diplôme : on peut dire que les Girondins ont vécu une saison assez mouvementée. Résultat, Bordeaux a terminé à une décevante 14ème place, loin de son standing. Paulo Sousa, qui est arrivé à dix journées de la fin, a lui signé la pire entame pour un coach du club au Scapulaire (voir « Le Chiffre »). Pour sa défense, le coach lusitanien a dû composer avec un effectif qu’il n’avait pas choisi. Cet été, le Portugais va pouvoir façonner son groupe comme bon lui semble. Quoique...

La nouvelle direction américaine se montre assez frileuse et pas vraiment généreuse en termes de recrutement. Les dirigeants bordelais ont surtout priorisé des joueurs en fin de contrat (Mexer, Benito, Kwateng). Ils n’ont pour le moment déboursé que 2 millions d’euros pour le méconnu coréen Hwang. Pas de grosse somme dépensée malgré la vente fructueuse de Koundé à Séville (25 millions) plus celles de Lerager et Youssouf. Alors que Kamano est également annoncé sur le départ, les Marine et Blanc n’ont pas (encore ?) fait d’éclat lors de ce mercato estival. En l’état, difficile donc de viser mieux qu’une place dans la première partie de tableau.

Arrivées : Ui-jo Hwang (Gamba Osaka), Mexer (libre), Enock Kwateng (libre), Loris Benito (libre)

Départs : Jules Koundé (FC Seville), Lukas Lerager (Genoa), Zaydou Youssouf (ASSE), Jaroslav Plasil (retraite)

2 - Comme le nombre de victoires de Paulo Sousa en 10 matchs à la tête des Girondins. Arrivé en mars dernier à Bordeaux, l’ancien coach de la Fiorentina a connu un démarrage très compliqué et a terminé avec un bilan négatif : 6 défaites, 2 nuls et donc 2 victoires.

Formé aux Girondins, Aurelien Tchouameni est censé représenter l’avenir de Bordeaux. A 19 ans, le milieu de terrain est déjà suivi par plusieurs clubs européens. Pourtant, il n’a pas encore confirmé les nombreux espoirs placés en lui. Aligné à 19 reprises la saison dernière (Ligue 1 et Ligue Europa), il s’est montré plutôt irrégulier dans ses performances et n’a pas eu l’impact que l’on attendait de lui.



Blessé en fin de saison, Tchouameni a débarqué métamorphosé lors de la reprise. Physique et puissant, il s’est distingué pendant la préparation. Lors des EA Ligue 1 Games à Washington, on a pu admirer son gros volume de jeu. Une bonne nouvelle pour Paulo Sousa qui compte bien en faire un titulaire dans l’entrejeu bordelais. Très ambitieux, Tchouameni ne cache pas son envie de viser plus haut. A lui de prouver cette saison qu’il en a les capacités.

Chipé au PSG l’hiver dernier contre un chèque de 5 millions d’euros, Yacine Adli est un espoir du football français. Celui qui vient de fêter ses 19 ans a connu ses premières minutes en Ligue 1 contre Caen, en mai 2018, sous le maillot parisien. Fraîchement titulaire d’un contrat pro, le milieu de terrain a compris qu’il serait difficile de se faire une place dans la capitale. Il a donc choisi de prendre son envol et de rejoindre Bordeaux, un club qui lui permettra de plus s’exprimer. Pour l’heure, c’est surtout lors de ses nombreuses apparitions en sélections de jeunes que l’on a pu le voir briller. Technique, créatif et bon dribbleur, Adli se distingue souvent dans l’entrejeu.

Avec les Girondins, le natif de Vitry-sur-Seine est apparu six fois en championnat. Il restait même sur deux titularisations de suite avant de partir au Mondial U20. Alors qu’il lui manque encore de la régularité et parfois de la justesse, Adli est suivi de près par Paulo Sousa, qui croit en lui. « Au niveau défensif, Yacine a réussi l’un de ses meilleurs matchs. Il a beaucoup couru, il a pressé, changé de rythme, ce qu’il ne parvenait pas à faire jusqu’à présent. Là, cela va mieux, il commence à monter en puissance » s’est d’ailleurs réjoui le coach bordelais après le match amical face à Galatasaray. De bon augure pour cette nouvelle saison où les attentes seront plus grandes autour du petit prodige.

« Nous devons anticiper. C’est pour cela que j’ai pris la décision d’arriver à Bordeaux deux mois avant la fin du championnat pour avoir une idée plus précise de la valeur de notre effectif. » Paulo Sousa, l’entraineur des Girondins.