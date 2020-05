Ligue 1 : Amiens ne s'interdit pas de riposter

Une décision jugée extrêmement lourde par le club

C'était prévisible suite au classement final de Ligue 1 et la décision de la LFP de terminer la saison, et Amiens l'a officialisé par le biais d'un communiqué ce vendredi.« Cette décision est pour notre club, l'ensemble de nos joueurs, entraîneurs, administratifs, bénévoles et supporters extrêmement lourde de conséquences. En l'état de notre réflexion et dans l'attente de la publication du procès-verbal de ce Conseil d'administration, l, » précise notamment le communiqué.