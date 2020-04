Ligue 1 : Alvaro Gonzalez, le nouveau chouchou de l'OM

Il est rapidement devenu l’un des chouchous du Vélodrome. Alvaro Gonzalez, prêté par Villarreal, n’était pourtant pas précédé d’une réputation flatteuse. Il était principalement connu pour cet échange savoureux avec Messi lors d’un derby barcelonais, quand il avait moqué la taille de la star du Barça, qui l’avait chambré en retour sur son niveau, avant que les deux hommes n’en rigolent. Mais le défenseur espagnol avait surtout une image de joueur rugueux, et limité.



"En Espagne et en France, on ne valorise pas de la même manière certaines caractéristiques d’un joueur. Peut-être qu’ici, quelqu’un qui donne tout sur le terrain est plus mis en avant que dans mon pays, confiait-il à l’automne dans les colonnes de La Provence. Si j’étais si limité que ça, on m’aurait empêché de jouer autant de matches dès la première année ! Ici, les gens sont contents de moi. S’ils ne le sont pas en Espagne, ce n’est pas grave, dans ce cas je resterai à Marseille !"

"Je veux rester"

Seulement freiné par une blessure (fracture non déplacée du péroné) qui lui a fait manquer six rencontres et une suspension de deux matchs, quasiment dans la foulée, après son expulsion contre l’OL en novembre, le joueur prêté par Villarreal est même devenu le porte-bonheur de l’OM. Car il a alignéavant l’élimination à Lyon en quarts de finale de la Coupe de France.





De quoi lui attirer les sympathies du public marseillais, fan de ce joueur à la mentalité de guerrier. D’autant plus lorsqu’il tance le rival lyonnais avant l'Olympico, en déclarant en conférence de presse que "l'unique Olympique en France, c’est l’OM". Ou quand il dévoile, maillot d’époque à l’appui, qu’il était déjà fan du club phocéen étant jeune… "C'est un club qui correspond à ma façon de penser et à ma façon d'être, déclare-t-il pour Téléfoot, réaffirmant sa volonté de poursuivre l’aventure à Marseille, et que son option d’achat soit donc levée.

"Les deux clubs sont en discussions pour savoir ce qu'il faut faire si jamais la saison s'arrête là, parce qu'on ne sait pas comment vont se gérer les contrats. Il y a beaucoup de cas différents. Moi, je veux rester ici parce que je me sens bien et parce que l'OM a compté sur moi pour que je sois ici pendant 4 ans."