L'hommage des Parisiens à Neymar

Si le PSG n’a pas eu besoin de Neymar pour donner la leçon au Real Madrid en Ligue des champions, l’emportant 3-0 au terme d’un match maîtrisé de bout en bout, le Brésilien continue de jouer les sauveurs en Ligue 1. Incroyable héros de la victoire arrachée dans le temps additionnel, le week-end dernier, face à Strasbourg (1-0), l’ancien Barcelonais a récidivé ce dimanche à l’occasion du choc de la 6e journée disputé au Groupama Stadium, dans l'antre de l'Olympique Lyonnais.

Meunier "remercie" Neymar:

Les Parisiens ont eu beau dominer les débats, asphyxiant totalement leurs hôtes, il a fallu une nouvelle fulgurance de Neymar dans les dernières minutes de la rencontre, cette fois après un petit exploit dans la surface, entouré de trois défenseurs lyonnais, pour permettre aux champions de France de l’emporter et de conforter ainsi leur fauteuil de leader, en plus de rejeter l’OL à sept longueurs après six journées. Un éclair salué par tous ses coéquipiers. "Heureusement que notre crack Neymar nous a sauvés à la fin du match", a ainsi lancé son compatriote Marquinhos sitôt la fin du match au micro de Canal +.

"Neymar peut être Ballon d’Or dans les trois prochaines années." Ander Herrera

Et le son de cloche était le même chez Thomas Meunier, ravi de voir Neymar jouer les sauveurs et prêt à se sacrifier en défense pour lui permettre de briller. "Il est là pour ça (pour sauver le PSG). Je suis très heureux, autant pour lui que pour nous, parce qu’à chaque fois qu’il est décisif, c’est bon pour l’ensemble de l’équipe, a expliqué le Diable Rouge à l’issue de la rencontre. Je ne peux que le remercier. Nous on est là pour travailler pour des gens comme Ney, Di Maria, qui sont des joueurs d’instinct, Kylian (Mbappé) ou Edi (Edinson Cavani) aussi. On travaille toujours un peu plus pour eux. On les laisse prendre un peu plus de risques devant. Tant qu’ils font la différence, on fait ça avec plaisir."

Ander Herrera, qui a connu à Lyon sa première titularisation avec le PSG, allait encore plus loin en le voyant carrément Ballon d’or d’ici trois ans. "Je suis ravi de jouer avec Neymar, a assuré l’international espagnol. Je ne vais pas parler du mercato car maintenant Neymar est avec nous et il est fantastique. Il peut être Ballon d’Or dans les trois prochaines années. Nous sommes très contents et j’espère qu’il jouera comme ça toute la saison." Ce serait effectivement bon signe pour le PSG…

Herrera : "Je suis ravi de jouer avec Neymar"