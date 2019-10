Létang change de ton avec les arbitres

Pour le président du Stade Rennais, la dernière rencontre disputée par les siens en championnat, dimanche à Marseille (1-1) a eu l'effet d'un déclencheur. Olivier Létang n'en peut plus de voir ses joueurs avoir à souffrir des erreurs répétées du corps arbitral, dont ils estiment avoir été victimes au stade Vélodrome. Tout à sa fureur, l'ex-directeur sportif du PSG s'en était pris dimanche soir à l'arbitre principal de la rencontre, Franck Schneider, et avait été repris de volée dans la foulée par le syndicat des arbitres lundi soir. On aurait pu en rester là, passer l'éponge et attendre la prochaine journée de Ligue 1. Mais le patron du club breton n'en peut apparemment plus, et se positionne désormais comme le porte-voix de tous les clubs.

"En reprenant ainsi ce que nous sommes nombreux à penser partout en France, quel que soit son club, que n’ai-je donc dit pour mériter les foudres du parti des arbitres ? J’ai tout d’abord défendu légitimement mon club, le Stade Rennais, F.C. qui, de l’avis unanime, a à ce jour perdu beaucoup de points, ce qui fausse le championnat. Je demande ensuite des explications devenues vitales pour la bonne compréhension de notre sport", écrit-il dans un long communiqué publié ce mardi. Chacun se fera son avis sur "l'avis unanime" qu'Olivier Létang avance, mais toujours est-il que la suite est aussi une main tendue aux instances dirigeantes du corps arbitral. Avec au cœur du problème l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), et ses nombreuses interprétations.

"Nous avons tous besoin de bien maîtriser l’application des lois du jeu pour retrouver le fil d’un football trop souvent illisible qui nous échappe"

"Je n’ai nullement la volonté de dénoncer votre honnêteté et votre intégrité (que je ne mets d’ailleurs aucunement en doute). J’ai pour seule préoccupation de comprendre pourquoi l’application des règles devient de plus en plus subjective et aléatoire. Mes joueurs, mon staff et moi-même avons besoin de votre aide pour discerner ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Nous avons besoin de vous écouter pour que vous nous expliquiez pourquoi ce qui est sifflé sur un match ne l’est pas sur un autre", ajoute-t-il. Et sur ce point, difficile de lui donner tort... "J’ai conscience qu’être arbitre est un métier difficile, pénible et désormais extraordinairement exposé. Bref, nous avons besoin de comprendre ! Présidents, entraîneurs, joueurs, délégués, supporters, commentateurs… nous avons tous besoin de bien maîtriser l’application des lois du jeu pour retrouver le fil d’un football trop souvent illisible qui nous échappe". Cette fois, plus question de critiques acerbes, mais bel et bien d'une volonté de dialogue. Mais trouvera-t-elle un écho de l'autre côté de la barrière ?

