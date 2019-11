Les Verts vont beaucoup mieux

Pas de clause, pas de point... Prêter un joueur sans l'autoriser à jouer contre le club auquel il appartient est devenu monnaie courante dans les grands championnats. Une pratique contestable à laquelle Monaco, expert en prêts avec son effectif pléthorique, n'a pas eu recours au moment de céder temporairement Jean-Eudes Aholou à l'ASSE, durant l'été. L'ASM peut s'en mordre les doigts puisqu'elle s'est inclinée en partie à cause de son milieu de terrain sur la pelouse de Saint-Etienne (1-0), ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1.

Entré à la place de Yohan Cabaye, blessé (30e), Jean-Eudes Aholou a réussi une récupération de balle autoritaire à l'heure de jeu, qui a permis à Romain Hamouma d'aller frapper. Suite à l'arrêt de Benjamin Lecomte, Denis Bouanga a délivré les Verts (1-0, 59e). Il fallait ça pour décanter un match fermé, presque triste dans un stade Geoffroy-Guichard privé de son public dans les deux virages. Une affiche entre clubs historiques qui n'a pas fait oublier, loin de là sur le plan du jeu, leur détresse actuelle au classement. Et si la tendance était à l'amélioration, Saint-Etienne confirme et Monaco rechute.

A l'image de ses dernières sorties, la formation de Claude Puel, avec son prudent 5-2-3, s'est appliquée à ne pas commettre d'erreur. A contenir aussi Wissam Ben Yedder, le buteur adverse. Orphelin d'Islam Slimani, l'attaquant monégasque n'a pas pu marquer dans une sixième rencontre de Ligue 1 consécutive. William Saliba et surtout Wesley Fofana l'ont serré de près. Le défenseur de 18 ans a cru recevoir un carton rouge direct mais il a été sauvé pas l'intervention de la VAR. Pas Ruben Aguilar, exclu lui pour avoir privé Denis Bouanga d'un éventuel doublé alors qu'il partait au but (90e). La nouvelle formule de l'ASSE porte ses fruits puisque l'entraîneur stéphanois reste invaincu et poursuit sa remontée.