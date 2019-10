Les Verts retrouvent la flamme

Tout dirigeait vers un 0-0, qui n'aurait pas été si mauvais pour Claude Puel à l'occasion de sa première en grande pompe sur le banc des Verts, à Geoffroy-Guichard pour le fameux derby face à l'OL. Mais il était écrit que ce match ne devait pas être comme les autres, et que l'ancien coach lyonnais n'avait pas choisi ce bizutage anticipé par hasard. Alors que son équipe, sur laquelle il a déjà imposé sa patte en effectuant de nombreux changements, avait livré une bonne prestation devant des Lyonnais assez insipides - mais qui auraient pu gagner également -, Robert Beric a inscrit le but de la victoire à la dernière minute.

C'est le premier grand bonheur de la saison pour Saint-Etienne, qui oublie Ghislain Printant aussi vite qu'il est parti après une telle soirée. Claude Puel avait donc choisi de laisser sur le banc Wahbi Khazri ou Yohan Cabaye, habituels titulaires, et de relancer Ryad Boudebouz en tant que titulaire, mais aussi d'aligner un improbable duo Diony-Abi en pointe. On a surtout vu Denis Bouanga, très remuant et qui a sollicité un Anthony Lopes encore très bon avant de craquer sur la fin. Devant Beric, donc, entré à 10 minutes du terme.

"On était malades, il faut garder beaucoup d'humilité"

Le gardien portugais l'a en travers (sur Canal+): "C’est difficile à accepter. Dans un derby, il n’y a pas de mots. On ne peut rien dire. On n’a pas fait le match qu’il fallait. On va nous juger sur la continuité et la régularité. Là, c’est trop en dents de scie." Claude Puel, lui, savoure à sa façon. Toujours en retenue: "C'est d'abord beaucoup d'abnégation, félicitations aux joueurs pour être restés très structurés et concentrés. Il fallait faire des choix, on enchaîne les matches tous les trois jours et il faut agrandir le groupe, ce qui peut donner confiance à tous. Mais il y a encore beaucoup de travail, notamment sur la structure du club. Il ne faudrait pas que cette victoire arrive trop vite. On était malades, c'est une petite guérison, mais il faut garder beaucoup d'humilité."

La seule occasion de la première période avait déjà été pour les Verts, par Ryad Boudebouz, qui contraignait Anthony Lopes à dévier sur son poteau (20e). Denis Bouanga a aussi eu une opportunité (63e), Houssem Aouar en a lui obtenu trois (61e, 74e, 87e) malgré la faiblesse de son équipe, dont la première qui aboutira à un but refusé pour un hors-jeu plus que limite. Moussa Dembélé aurait également pu marquer (78e), les hommes de Sylvinho ont donc de quoi nourrir des regrets. C'est le paradis vert, mais un cauchemar pour l'OL, qui voit Saint-Etienne le doubler pour deux points. La lanterne rouge n'est qu'à un point.