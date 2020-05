Les titres du PSG au XXIe siècle : 2020, malheureusement extraordinaire

#PSG

Le Parc des Princes se lève et félicite Cavani pour ses 200 buts marqués avec le Paris Saint-Germain !

— beIN SPORTS



Le record de Saint-Etienne dans le viseur

La crise de février-mars aurait donc été remplacée par celle d’août… Le Paris Saint-Germain s’incline dès la deuxième journée à Rennes (2-1) puis doit compter sur Eric Choupo-Moting afin de le sauver face à Toulouse (4-0), un match où Edinson Cavani et Kylian Mbappé sortent tous les deux sur blessure. Le tout en plein psychodrame Neymar, qui ne joue pas avant la fermeture du marché des transferts face à la poigne du revenant Leonardo au poste de directeur sportif. Le Barça, finalement, n’agit pas. Le 14 septembre, le Brésilien, sifflé de toutes parts, enchante malgré tout le Parc en battant Strasbourg (1-0) dans le temps additionnel grâce à un ciseau retourné. La semaine suivante, il abat encore Lyon à lui seul, encore dans les derniers instants de la partie au Groupama Stadium (0-1).Révolution le 25 septembre, avec la victoire de Reims sur la pelouse d’un Paris volontairement démuni (0-2), histoire de déjà ménager les corps en prévision de toute la saison de Ligue des Champions.C’est le point de départ du coup d’accélérateur du PSG, traditionnellement nécessaire pour faire la décision en un rien de temps au niveau national. En l’espace des quatre victoires suivantes, dont le carton face à l’OM sur la seule première période (4-0 le 27 octobre),, porté par un Mauro Icardi qui ne cesse de marquer à la place d’Edinson Cavani.

La défaite à Dijon (2-1) du 1er novembre peut bien aboutir à une inédite série dans l’ère QSI, avec trois défaites en douze journées, elle est aussi une preuve supplémentaire que Paris peut lâcher plus de lest en L1 sans aucune conséquence, même avec de nouvelles blessures récurrentes en défense au cœur de l’hiver (Thiago Silva, Marquinhos). Les Parisiens, s’ils concèdent bien de rocambolesques nuls contre Monaco (3-3 le 12 janvier) et à Amiens (4-4 le 15 février), et si Kylian Mbappé remet un peu d’animation sur une sortie boudeuse à l’occasion d’un 5-0 face à Montpellier (le 1er février), ils enchaînent surtout treize victoires et deux nuls à partir de ce revers en Bourgogne – marquant au moins quatre fois lors de cinq de leurs six derniers matchs, dont un 4-2 contre Lyon (le 9 février).



Après 28 journées, les hommes de Thomas Tuchel conservent un écart final de douze points sur l’OM – malgré un match en retard. Au quotient, cette écrasante domination sera ramenée à 2,52 points par match contre deux points tout pile pour Marseille. Dans des circonstances certes étranges, et avec une gestion peut-être un peu plus tournée vers l’Europe qui compte, celle qui débute en février-mars, le Paris Saint-Germain décroche le neuvième titre de son histoire (le septième sous la présidence de Nasser al-Khelaifi) et revient ainsi à hauteur de l’Olympique de Marseille. Et à une petite unité du record historique de l’AS Saint-Etienne.