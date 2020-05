Les titres du PSG au XXIe siècle : 2016, année record

Quel défi peut-il rester à un PSG qui règne sans partage sur la Ligue 1 depuis trois saisons ? Celui de rentrer un peu plus dans l'histoire en réalisant une saison record. C'est ce qui va arriver lors de l'exercice 2015-2016. Les hommes de Laurent Blanc vont dominer le championnat de France comme personne n'y était parvenu auparavant. Paris terminera la saison avec 96 points dont 31 d'avance sur le vice-champion, Lyon. Pour la première fois de l'histoire, une équipe française va atteindre la barre des 30 victoires sur une saison. Et même si ce n'est pas un record, les 102 buts inscrits en 38 journées impressionnent. Pour parvenir à une telle saison, le recrutement estival a été conséquent. Angel Di Maria, Kevin Trapp et Layvin Kurzawa ont signé alors que Serge Aurier est définitivement acheté.



Personne ne résiste au PSG



Le 4-3-3 de Laurent Blanc désormais bien huilé marche sur la Ligue 1. Pour la première fois depuis longtemps, le premier match de la saison est remporté. C'était pourtant un déplacement périlleux à Lille mais Lucas Moura donne le ton d'une saison remarquable à tout point de vue (0-1). Au soir de la troisième journée, les champions de France récupèrent la tête du classement à la faveur d'une victoire sur Montpellier (0-1). Pas encore impressionnante offensivement, l'armada parisienne est déjà efficace. Les scores fleuves ne vont pas tarder à arriver. Durant l'automne, Monaco et Guingamp encaissent trois buts contre le PSG. Saint-Etienne, Nantes et Troyes en prennent quatre, Toulouse a le droit à une manita. La domination parisienne est incroyable. Les matchs nuls concédés consécutivement face à Bordeaux et Reims ne remettent pas en cause le statut des partenaires de Thiago Silva. Un peu avant la trêve, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic s'éclatent face à l'OL (5-1). Ils termineront la saison avec respectivement 38 et 19 buts. Plus discret, le nouvel arrivant Angel Di Maria aura été décisif à 28 reprises.

A Troyes, une victoire 9-0 et un titre dès le mois de mars



Rien ne peut arrêter Paris sur la scène nationale. Le premiers revers intervient à la 28eme journée. Fin février, c'est Lyon grâce à Sergi Darder et Maxwel Cornet qui parvient à se venger et arrête par la même occasion une série record de 36 matchs sans défaite du club de la capitale. Deux semaines plus tard, les protégés de Laurent Blanc sont officiellement champions après une démonstration au stade de l'Aube contre Troyes : 9-0. Zlatan Ibrahimovic marque notamment un quadruplé ce 13 mars. La défaite contre Monaco la semaine suivante reste anecdotique. Les Parisiens terminent la saison avec trois victoires consécutives sur le score de 4-0 et une place au sommet de l'histoire du football français.



Idrissa Gueye : "On aurait aimé fêter le titre ensemble"