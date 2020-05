Les titres du PSG : 2019, quand le championnat sauve la saison

Vainqueur l’an dernier de son huitième titre de champion de France, le deuxième de rang et le sixième depuis l’arrivée de QSI, le PSG, sacré avec 91 points, soit 16 de plus que son dauphin lillois, aura décroché quelques records lors de cette saison 2018-2019. A commencer par celui du nombre de victoires consécutives (14), que ce soit sur l’ensemble d’une saison ou à partir de la 1ère journée. Le club parisien réussira aussi à marquer au moins un but à chaque match, une grande première dans l’histoire du championnat de France, et à dépasser pour la troisième fois la barre des 100 réalisations (105).



Quand Tuchel chante "Happy"



Neymar, la rechute

Un an après les arrivées de Neymar et Mbappé, le mercato se révèle beaucoup plus calme. Thomas Tuchel remplace Unai Emery sur le banc, et débarque avec trois joueurs passés par la Bundesliga, Thilo Kehrer, Juan Bernat et Eric Maxim Choupo-Moting, ainsi que le légendaire, mais vieillissant, Gianluigi Buffon. Les débuts sont idylliques. A Shanghai, le Trophée des Champions face à Monaco n’est qu’une formalité (4-0), et l’entraîneur allemand se soumet à son bizutage lors d’une conférence de presse dont l’ambiance n’est pas sans rappeler celle de Didier Deschamps après le sacre des Bleus en Russie quelques semaines plus tôt. Il interprète ainsi "Happy" de Pharell Williams avant de se faire arroser de champagne.

L’ambiance est donc au beau fixe, et les résultats suivent, à l’image de cette série de 14 succès de rang pour entamer la saison. C’est plus compliqué en Ligue des champions, même si Neymar et ses coéquipiers parviennent finalement à s’extirper d’un groupe ardu, avec, notamment, un succès face au futur champion d’Europe, Liverpool (2-1). En Ligue 1, c’est une nouvelle fois l’OL, lors de la 23e journée, qui met fin à leur invincibilité (2-1).

Les Parisiens sont encore privés de Neymar, de nouveau blessé au pied droit quelques semaines plus tôt. Et qui manquera donc pour la deuxième année d’affilée le huitième retour de Ligue des champions, et cette élimination invraisemblable face à Manchester United (2-0 ; 1-3).



Une fin de saison interminable

Malgré un énième succès de prestige contre l’OM (3-1), la fin de saison va être interminable pour le PSG. Qui, après avoir déjà abandonné, contre Guingamp (1-2), une Coupe de la Ligue dont il était quintuple tenant du titre, va s’incliner, face à Rennes (2-2, 6 t.a.b. à 5), en finale d’une Coupe de France remportée les quatre années précédentes.

Et enregistrer dans la dernière ligne droite quatre de ses cinq défaites de la saison en championnat, dont une particulièrement sévère à Lille (5-1). La saison se termine d’ailleurs sur une défaite à Reims (3-1), qui permettra tout de même à Kylian Mbappé de marquer son 33e but, et de conforter encore un peu plus sa place de meilleur buteur de l’élite.