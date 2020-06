Les serpents de mer du PSG

Les récurrents

🇩🇪 #Bundesliga

💎 Avec 8 buts, Raphael Guerreiro vit sa meilleure saison en Allemagne !

🎙 Pour @pguillou42, c'est un des meilleurs profils du monde dans son poste hybride !https://t.co/VPL1DRwYl7

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 6, 2020



Les stars

9 - Antoine Griezmann a marqué son 1er but à l'extérieur en Ligue des Champions depuis février 2017 avec l'Atletico contre le Bayer Leverkusen, soit la fin d'une série de 9 buts tous marqués à domicile depuis 2017. Egalisation. pic.twitter.com/Q21yR9OpJw

— Optajean (@OptaJean) February 25, 2020

Parmi les cibles qu'on qualifiera de crédibles (même si le PSG a prouvé en 2017 que rien ne l'arrêtait) et constantes, Raphaël Guerreiro est probablement celui qui a le plus souvent échappé au Paris Saint-Germain. Déjà suivi à son époque lorientaise, le latéral a encore été annoncé dans la capitale à plusieurs reprises depuis qu'il évolue à Dortmund. Il a prolongé en octobre jusqu'en 2023 avec le Borussia.Sinon, c'est logiquement vers la Serie A qu'il faut trouver les serpents de mer du Paris Saint-Germain. La connexion, lancée puis reprise par Leonardo, n'avait même jamais réellement cessé en l'absence du directeur sportif brésilien. Les Parisiens finiront bien par récupérer un jour(AC Milan), 21 ans et dont on a déjà l'impression qu'il a passé sa carrière à être convoité par le PSG.(Lazio) est aussi devenu un marronnier, comme les Napolitains Dries Mertens ou. Pour les deux premiers, notamment, l'intérêt demeure encore fort.Neymar a repu l'intérêt de superstar planétaire du côté des dirigeants parisiens. Avant lui, on se souvient bien sûr du feuilleton, qui n'a pas hésité à se servir un peu du club pour négocier avec le Real Madrid ses prolongations de contrat et/ou augmentations de salaire, et ce durant plusieurs saisons.Pendant longtemps,a aussi été suivi de près - voire même de très près - par le Paris Saint-Germain, qui a fini par lâcher l'affaire au moment où le Belge était pourtant une affaire à saisir, lorsqu'il a connu un coup de moins bien à Chelsea (en 2015-2016). Bien mal lui en a pris. Revenant sur le devant de la scène,avait déjà fait jouer l'intox avec le PSG lorsqu'il était à l'Atlético. Désormais, sa position délicate au Barça et son potentiel statut de monnaie d'échange avec Neymar le rendent d'autant plus crédible. Plus qu', souvent évoqué la saison passée.

Mercato Express : Kouassi préfère le Bayern au PSG: